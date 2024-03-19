Avrupa Parlamentosu’nda ulaşım projeleri ve Türkiye ile Kafkasya’nın rolü ele alındı

Kaymakcı, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda (AP) düzenlenen "Via Carpathia'nın Geleceği- Kafkasya Yol Koridoru" başlıklı programda konuştu.

Yol koridorlarının ve bağlantıların çok önemli olduğuna işaret eden Kaymakcı, "Türkiye, Üç Deniz Girişimi ile ilgili gelişmeleri başından beri yakından takip ediyor. Adriyatik, Karadeniz ve Ege Denizi arasında bağlantı olması önemli ve elbette Üç Deniz Girişimi'nin önemli projelerinden birisi de Via Carpathia yolu." dedi.

Kaymakcı, Türkiye'de yaklaşık 29 bin kilometrelik bölünmüş yol ağı bulunduğunu hatırlatarak, Türkiye'nin ulaştırma altyapısının çok iyi durumda olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin AB Trans-Avrupa Ulaştırma Ağı (TEN-T) onayının tek bir üye tarafından engellendiğine dikkati çeken Kaymakcı, bunun Kıbrıs meselesiyle ilgili olduğunu ve günlük hayata ilişkin konuların siyasi olarak engellenmemesi gerektiğini belirtti.

Kaymakcı, Türkiye'nin otoyolda Avrupa'nın en önemli bağlantılarından birisi olduğunu ifade ederek, "Avrupa'ya bağlıyız. Aynı zamanda Avrupa'yı Kafkasya'dan Orta Asya'ya ve Orta Doğu'ya bağlıyoruz." diye konuştu.

ÜST DÜZEY DİYALOG TOPLANTISI YAPILAMIYOR

Türkiye'nin ulaşımda çok önemli bir noktada olduğuna işaret eden Kaymakcı, son 5 yıldır bir üyenin engellemesi nedeniyle Türkiye ile AB arasında ulaştırma konusunda üst düzey diyalog gerçekleştirilmediğini anlattı.

Kaymakcı, yolların ve bağlantıların sadece ulaşıma katkı sağlamadığını, bunların bölgesel işbirliğini de artırdığını söyledi.

Bağlantıların daha da güçlenmesi gerektiğine işaret eden Kaymakcı, Türkiye'nin Avrupa Bağlantısallık Günleri'ne, üçüncü bir ülke yerine Avrupa için iyi bir bağlayıcı olan aday bir ülke olarak davet edilmesi gerektiğini vurguladı.

Programın ev sahibi AP Milletvekili Tomasz Poreba da Avrupa ile Türkiye ve Kafkasya arasında ulaşım koridorunun geleceğini ele almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye ve Kafkas bölgesinin kara yolu, demir yolu ve limanlarıyla bağlantı ve ticaret açısından hayati öneme sahip olduğunu anlatan Poreba, mevcut altyapının ve bağlantıların daha da geliştirilmesinin önemine dikkati çekti.

Poreba, ulaşım alanında atılan adımların insanları birbirlerine yakınlaştırarak siyasi ilişkileri de güçlendirdiğini ifade etti.