Tarihi değiştiren büyük zafer | 109. yılında Çanakkale destanı! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

OLASI SALDIRIYA KARŞI PLANLAR

Sayıca üstün olan İhtilaf Devletleri'ne karşı uygun savaş teknikleri, stratejileri ve haritacılık burada kullanıldı ve önemini bize gösterdi. Osmanlı Devleti hem deniz hem kara kuvvetlerini koordineli bir şekilde kullanarak Boğaz'ı savunmak için etkin bir strateji geliştirdi. Osmanlı komutanları haritalar sayesinde Boğaz'ın derinliğini kıyı şeritlerini ve olası saldırı şekillerini detaylı şekilde analiz etti ve uyguladı.