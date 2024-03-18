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Tarihi değiştiren büyük zafer | 109. yılında Çanakkale destanı! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.03.2024 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
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Tarihi değiştiren büyük zafer | 109. yılında Çanakkale destanı! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

Dünyayı kana ve göz yaşına bulayan emperyalist devletler, dünyanın en güçlü donanmalarıyla Çanakkale Boğazı'na saldırdılar. Kolayca geçebileceklerini ve İstanbul başta olmak üzere Türk'ün son kalesi Anadolu'yu işgal edebileceklerini düşündüler. Ancak Çanakkale’de suya gömüldüler. Büyük zaferi A Haber’e katılan uzman isimler değerlendirdi.

Türk milletinin varoluş savaşı verdiği ve topraklarını ne olursa olsun savunacağını tüm dünyaya gösterdiği Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü. 1. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın yanında savaşa giren Osmanlı İmparatorluğu, Çanakkale cephesinde eşsiz bir destan yazdı. Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından olan Çanakkale Savaşları, 19 Şubat 1915'te Çanakkale Boğazı'ndaki deniz savaşıyla başladı. Ardından karada Seddülbahir, Arıburnu ve Anafartalar cephelerinde devam etti.

UZMAN İSİMLER A HABER

18 Mart 1915, sıradan bir tarih değil, bir milletin bağımsızlığını çiğnetmemek için topyekün ölüme koşmasının zafer nişanesidir. Türk milleti emperyalistleri denize gömerken dirilişten kurtuluşa Çanakkale destanı ile yürüdü. Büyük zaferi A Haber'e katılan uzman isimler değerlendirdi.

SON NEFESLERİ BİZE NEFES OLDU

Tarihçi Ahmet Uslu: Biz bugün Çanakkale'de koyun koyuna şehit düşüp yatan kahramanlar sayesinde buradayız. Onların verdikleri son nefesiyle biz nefes alarak Türkiye'de yaşayabiliyoruz. 109 yıl önce tarihin görmediği bir deniz armadası Boğaz'a geldi. İlk şehitlerimizi 3 Kasım 1914 yılında verdik. Ondan sonra saldırılar şubat ve mart aylarında da devam etti.

KÜÇÜCÜK GEMİNİN ZAFERİ

7-8 Mart geceleri çok kıymetlidir. Küçücük bir geminin neler yapacağını şahit olduğumuz zamanlardır. Nusret gemimiz elinde kalan 26 mayını sulara döktü ve İngiliz gemisinin batırarak savaşın seyrini değiştirdi. Nüsret'in başarısından sonra "küçücük bir gemiden bunu beklemezdik" açıklaması İngiltere'de yönetimi değiştirdi. Rusya'da Çarlık yönetiminin çöküşü hızlandı.

GELDİKLERİ GİBİ GİTTİLER

Çanakkale'de o gün tüm tabyalar mahşeri yaşamaya hazırdı ve yaşadılar. Gemilerini tek tek kaybeden İngiliz geldikleri gibi gittiler. Türkiye bu büyük zaferin gururunu hep birlikte yaşıyor. Türk tarihi için Çanakkale çok önemlidir.

SAVAŞ STRATEJİSİ VE HARİTACILIK

18 Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu: Çanakkale Boğazı'nın girişinde 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi kapsamında kahramanlarımızı yad etmemizin yanında savaşı çeşitli yönleriyle değerlendiriyoruz. Savaş stratejisi ve haritacılık gerçekten çok önemli. Çanakkale savaşı deniz ve kara muharebelerinin olduğu bir savaştır.

OLASI SALDIRIYA KARŞI PLANLAR

Sayıca üstün olan İhtilaf Devletleri'ne karşı uygun savaş teknikleri, stratejileri ve haritacılık burada kullanıldı ve önemini bize gösterdi. Osmanlı Devleti hem deniz hem kara kuvvetlerini koordineli bir şekilde kullanarak Boğaz'ı savunmak için etkin bir strateji geliştirdi. Osmanlı komutanları haritalar sayesinde Boğaz'ın derinliğini kıyı şeritlerini ve olası saldırı şekillerini detaylı şekilde analiz etti ve uyguladı.

HARİTANIN ÖNEMİ

Boğaz'ın girişini tabyalarla birlikte savunmuş. Bunun yanında mayınlar döşenmiştir. Düşman gemilerin Boğaz'ı geçmesi ve İstanbul'a ulaşması engellenmiştir. Burada çeşitli topoğrafik haritalar devreye girmiştir. Jeolojik haritalar da burada etkin kullanılmıştır. Siper ve tahkimatların yerinde önemli rol oynamıştır.

Tarihi değiştiren büyük zafer!Tarihi değiştiren büyük zafer! TARİHİ DEĞİŞTİREN BÜYÜK ZAFER!
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