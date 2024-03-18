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2024 Yerel Seçim Seçmen Kayıt Sorgulama Ekranı (E-Devlet): Kim hangi okulda ve sandıkta oy kullanacak? Tek tıkla öğrenin

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Giriş Tarihi: 18.03.2024
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2024 Yerel Seçim Seçmen Kayıt Sorgulama Ekranı E-Devlet: Kim hangi okulda ve sandıkta oy kullanacak? Tek tıkla öğrenin

Yerel seçim içim heyecan dorukta. Seçmen kağıtları vatandaşların ikametgah adreslerine tek tek dağıtılmaya başladı. Lakin seçmen kağıtlarının ulaştırılması konusunda sorun yaşan veya seçmen kağıdını kaybeden vatandaşlar hangi okul ve sandıkta oy kullanacağı E-Devlet üzerinden kolayca sorgulanabiliyor. İşte 2024 yerel seçim seçmen kayıt sorgulama ekranı

2024 yılında gerçekleştirilecek yerel seçim için sayılı günler kaldı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) oy kullanacak vatandaşların hangi okulda ve hangi sandıkta oy kullanacağını belirledi. Vatandaşlar 31 Mart Pazar günü seçmen kaydının bulunduğu sandıklara giderek kimlik ve seçmen kağıdı ile oylarını kullanacak. Peki kim hangi sandıkta oy kullanacak? Seçmen kağıdını kaybedenler veya ulaşmayanlar hangi sandıkta oy kullanacağını nasıl öğrenecek? İşte merak edilen sorunun cevabı.

KİM HANGİ SANDIKTA OY KULLANACAK? (E-DEVLET)

Bu yıl 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçim içim YSK tarafından düzenlenen seçmen kağıdı ikametgah adreslerine tek tek dağıtılmaya devam ediyor. Seçmen kağıdı ulaşmayan veya kaybolan vatandaşlar oy kullanacakları okulları ve sandık numaralarını E-Devlet üzerinden "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" ekranından ulaşabilecek.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KİMLER OY KULLANAMAZ?

Türk vatandaşlığı bulunan ve 18 yaşını doldurmuş olan kişiler oy verebilir. Ancak Yüksek Seçim Kurulunun resmî internet sitesinde yer alan açıklamalara göre şu kriterleri bulunan kişilerin oy kullanma hakkı bulunur:

Haklarında kısıtlama kararı olan ve bu kararın kesinleştiği kişiler

Taksirli suçlar haricinde kasıtlı olan suçlar nedeniyle cezaevinde bulunan hükümlü kişiler

Silah altında olan erler, kıta çavuşları ve onbaşılar ile askerî öğrenciler

MERNİS (Merkezi Nüfus İdare Sistemi) Adres Kayıt Sistemi'nde kaydı olmayanlar

Kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar

KİMLER OY KULLANABİLİR?

5 yılda bir yapılan yerel seçimlerde oy kullanacak kişiler için farklı durumlara göre bazı kriterler belirlenmiştir. Yerel seçimlerde oy kullanma kriterleri şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Yurt dışında yaşıyorsa Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt sistemine kayıtlı olmak

Yurt dışından oy verilecekler yurt dışı seçmen kütüğünde kaydı bulunmak

Yeni evlenmiş ama henüz kimliğini yenilememiş kişiler evlenme cüzdanını beyan ederek oy kullanabilir.

OY KULLANIRKEN KİMLİK GÖTÜRMEK ZORUNLU MU?

Seçmenlerin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resimli ve resmi nitelikteki kimliğini yanında bulundurması zorunlu olacak.

Bu belgeler nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgeler.

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