2024 Yerel Seçim Seçmen Kayıt Sorgulama Ekranı (E-Devlet): Kim hangi okulda ve sandıkta oy kullanacak? Tek tıkla öğrenin

2024 yılında gerçekleştirilecek yerel seçim için sayılı günler kaldı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) oy kullanacak vatandaşların hangi okulda ve hangi sandıkta oy kullanacağını belirledi. Vatandaşlar 31 Mart Pazar günü seçmen kaydının bulunduğu sandıklara giderek kimlik ve seçmen kağıdı ile oylarını kullanacak. Peki kim hangi sandıkta oy kullanacak? Seçmen kağıdını kaybedenler veya ulaşmayanlar hangi sandıkta oy kullanacağını nasıl öğrenecek? İşte merak edilen sorunun cevabı.