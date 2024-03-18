Milyonluk ifşalar! CHP’nin yüzlerce sayfalık trol ağı deşifre oldu | Servet ödemişler

İBB TARAFINDAN 1,5 MİLYON TL'LİK FON ALDI

Söz konusu trol ağı tarafından, özellikle CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) gibi yerlerde para karşılığı PR çalışmaları yapıldığı belirlendi.

Bartın'ın şirketi olan Bartın Medya Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.'ne CHP'li İBB'den 2023 yılında yaklaşık 1,5 milyon TL ödeme yapıldığı öğrenildi. Bu ödeme ise İBB iştiraki İstanbul Kültür Sanat A.Ş., "muhtelif organizasyonlar" için fotoğraf çekimi hizmeti ödemesi altında gerçekleşti.

İŞTE ÜBEYD AYDIN'IN TROL AĞI...

ZAM Haber, Bee Haber, Seçime Doğru, Mevzu Ekrem, Çocuk terörü, Mevzu Kürtlere, kürt birisi, Musicart, tweetgram, Ne Zorsun, Günlük Cringe Dozu, alfa video kuşağı, gerildik, Miras Kalacak, alternatif mizah, Z kuşağı Terörü, mizah sarmalı, Mimari Facialar, Atan Alır Beyler, ayaktaalkisla, Yerinde Küfür, 10/10 EV, tc medya efsaneleri, 1 IQ İNSANLAR, BARBİOLOG, hikayene yanıt verdi, Siyasi tweetler, bir öncekinden daha kötü, KYB Media, Bilim Camiasından Enstantaneler, Dank Memes, bn, Hoş geldin Yeni Fobi, Bilim Camiası Memes, Bomonti Sokağı, Feminist Haber, Allahım Nasip Etme, Kesin Yaşanmıştır Bu, AzBilinenEfsane Duyarlar, HerGunBirDozz, Efsane Spor Yorumları.