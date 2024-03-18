Başkan Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü için mesaj: Çanakkale'de inanç galip gelmiştir
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 109. Yıl Dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan verilen mücadelenin başka ülkelere de ilham kaynağı olduğunun çizerken "Çanakkale'de inanç galip gelmiştir" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN MESAJI
Çanakkale Zaferimizin 109. yıl dönümünü, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyor; Çanakkale destanının bütün kahramanlarını bir kez daha rahmetle, tazimle yad ediyoruz. İstiklal harbimizde, Kıbrıs Barış Harekatı'nda, terörle mücadelede, 15 Temmuz'da vatanı için, bayrağı için canını feda eden güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza da bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum.
ÇANAKKALE'DE İNANÇ GALİP GELDİ
İmanlı yürekler karşısında dünyanın en güçlü orduları Çanakkale'de hüsrana uğramış, inanç galip gelmiştir. Çanakkale zaferi, dönemin en modern ordularını dize getiren, "Çanakkale Geçilmez" sözünü tarihe nakşeden şanlı bir destan olmuştur. Kahraman askerlerimizin iman ve azmi, milletimizin üstün fedakarlıklarıyla Çanakkale'de elde edilen eşsiz başarı, istiklal harbimizi zafere ulaştıracak direniş ruhuna da ilham vermiştir.
BİRÇOK ÜLKEYE İLHAM OLDU
Burada verdiği eşsiz mücadeleyle türk milleti tüm mazlumlara umut olmuş, sömürge altındaki birçok ülke Çanakkale'den ve daha sonra istiklal harbimizden aldıkları ilhamla kendi mücadelelerini başlatmışlardır. Çanakkale millet olarak bizim ebedi ve ezeli kardeşliğimizi ifade ettiği kadar, bulunduğumuz bölgenin de kader ortaklığını yansıtır, sembolleştirir. bu vatanın evlatlarının, ecdadımızın ortaya koyduğu fedakarlıklardan, Çanakkale'de verilen çetin mücadelelerden öğrenecekleri bulunmaktadır.
MEKANLARI CENNET OLSUN
Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. ruhları şad, mekanları cennet olsun.
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