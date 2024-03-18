Başkan Erdoğan’dan Çanakkale Zaferi’nin 109. Yıl Dönümü için mesaj: Çanakkale’de inanç galip gelmiştir

Başkan Erdoğan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN MESAJI

Çanakkale Zaferimizin 109. yıl dönümünü, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyor; Çanakkale destanının bütün kahramanlarını bir kez daha rahmetle, tazimle yad ediyoruz. İstiklal harbimizde, Kıbrıs Barış Harekatı'nda, terörle mücadelede, 15 Temmuz'da vatanı için, bayrağı için canını feda eden güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza da bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum.