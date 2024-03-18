A Haber zaferin 6. yıl dönümünde Afrin’de! 58 gün sonra Türk bayrağı çekildi

EKONOMİK HAYAT BAŞLADI

Terörün bitmesi insanların evlerine geri dönmesi sonrası bölgeye yeni yatırımlar da yapılıyor. Burada zeytin yağının satışı için çalışmalar yapılıyor. 6 yıl önce bu sokaklarda terör vardı ancak şu anda ekonomik hayat var, insanlar yaşamlarımı sürdürüyor. Terör örgüt burada insanların hem mallarını hem canlarını aldı ancak artık o günler geride kaldı.