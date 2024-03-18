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A Haber zaferin 6. yıl dönümünde Afrin'de! 58 gün sonra Türk bayrağı çekildi

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.03.2024 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
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A Haber zaferin 6. yıl dönümünde Afrin’de! 58 gün sonra Türk bayrağı çekildi

Son dakika haberleri… Çanakkale zaferinin yanı sıra Afrin'in Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenişinin de bugün 6. yılı. Bölgeye giden A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur son durumu aktardı.

18 Mart Çanakkale Zaferinin yanı sıra; Mehmetçik'in yazdığı başka bir destanın; Afrin 'Zeytin Dalı Harekatı'nın da yıl dönümü bugün. 6 yıl önce yine kanla canla yazılan bir zafer. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'e barış ve huzur getirmek için başlattığı harekatın üzerinden 6 yıl geçti.

BÖLGEDE NE DEĞİŞTİ?

Peki Türk askeri bölgede neler yaptı? Bölgeden o zamandan beri ne değişti? Sivil halkın yaşam ortamı nasıl sağlandı? İnsanlar evlerine nasıl döndü? Merak edilen tüm gelişmeleri Afrin'e giden A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

A HABER AFRİN'DE

Halil İbrahim Uğur: TSK tam 6 yıl önce Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı ile büyük bir destan yazmıştı. Bizler şu anda A Haber ekipleri olarak Afrin merkezde bulunuyoruz. Burada Afrin Köprüsü sıkça bombardıman maruz kaldı ve sıkça saldırılar yapıldı. Türk askeri bölgeyi teröristlerden arındırarak buna son verdi.

EKONOMİK HAYAT BAŞLADI

Terörün bitmesi insanların evlerine geri dönmesi sonrası bölgeye yeni yatırımlar da yapılıyor. Burada zeytin yağının satışı için çalışmalar yapılıyor. 6 yıl önce bu sokaklarda terör vardı ancak şu anda ekonomik hayat var, insanlar yaşamlarımı sürdürüyor. Terör örgüt burada insanların hem mallarını hem canlarını aldı ancak artık o günler geride kaldı.

İNSANLAR GERİ DÖNDÜ

Sınırlarının güvenliğini sağlamak isteyen Türkiye harekete geçti. 20 Ocak 2018 tarihinde TSK Zeytin Dalı Harekatı için düğmeye bastı. 58 gün süren harekattan sonra kahraman Mehmetçik bölgeden terörü silip attı. İnsanlar terörün bitmesinden sonra geri döndü. TSK hala bölgede ve güvenliği sağlıyor.

58 gün sonra Türk bayrağı çekildi58 gün sonra Türk bayrağı çekildi 58 GÜN SONRA TÜRK BAYRAĞI ÇEKİLDİ
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