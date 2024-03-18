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Başkan Erdoğan Askerler ile İftar Programı'nda önemli açıklamalar! Sınır ötesi harekat mesajı: Irak ve Suriye'de yarım kalan işi tamamlayacağız

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Giriş Tarihi: 18.03.2024 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
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Başkan Erdoğan Askerler ile İftar Programı’nda önemli açıklamalar! Sınır ötesi harekat mesajı: Irak ve Suriye’de yarım kalan işi tamamlayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4. Kolordo Komutanlığı'nda Askerler ile İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Güçlü Türkiye Güçlü Ordu" mesajı vererek Irak sınırında komple, Suriye'de ise yarım kalan işin bu yaz tamamlanacağını dile getirdi.

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