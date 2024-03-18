Başkan Erdoğan ABB Başkan adayı Turgut Altınok'a övgüler dizdi: Ankara'da hayır duaları edilecek | CHP'li Yavaş'a hizmet ayarı: Vizyonsuzluğu, programsızlığı, esersizliği dizayn edilen bir aday...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan,18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle açılışı yapılan Atatürk Cumhuriyet Kulesi’nin açılışına katıldı. Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok’a övgüler dizerken, ABB Başkanı Mansur Yavaş’a da bir bir eleştirilerini sıraladı. Başkan Erdoğan, “Turgut kardeşimiz, birikimini, bu üretkenliğini, bu vizyonunu, bu çalışkanlığını 31 Mart'tan sonra Ankara'nın tamamı için kullanacak” dedi. Erdoğan, ABB Başkanı Mansur Yavaş’a ise, “hiçbir şey yapmayacağını göğsünü gererek söyleyebilen siyasetçiler, belediye başkanları, adayları türediği Ankara'mıza adı üstünde, kayda değer bir emekleri olmadığı halde sahiplendikleri işleri saymazsak, yaptıkları bir şey zaten yok” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Turgut kardeşimiz, birikimini, bu üretkenliğini, bu vizyonunu, bu çalışkanlığını 31 Mart'tan sonra Ankara'nın tamamı için kullanacak" dedi. Erdoğan, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a ise, "hiçbir şey yapmayacağını göğsünü gererek söyleyebilen siyasetçiler, belediye başkanları, adayları türediği Ankara'mıza adı üstünde, kayda değer bir emekleri olmadığı halde sahiplendikleri işleri saymazsak, yaptıkları bir şey zaten yok" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle açılışı yapılan Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin açılışına katıldı. Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok'a övgüler dizerken, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a da bir bir eleştirilerini sıraladı.
Sözlerine 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nü kutlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:
"Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü düşmandan, beladan, musibetten ve afetten muhafaza eylesin diyorum. Kardeşlerim, uzun yıllar boyunca ikamet ettiğimiz Keçiören'imizi Ankara'nın yıldızı haline getireceğine inandığım Turgut kardeşime teşekkür ederim. Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nin başkentimize ve sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen Keçiören Belediye Başkanımız ve Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Turgut Altınok başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Malumunuz, Ankara'nın Çankaya tarafında yapıldığı tarihten itibaren şehrin simgelerinden biri haline gelen bir Ata Kulesi var. Aynı mimarımızın tasarladığı Atatürk Cumhuriyet Kulesi ile şehrimize yeni bir sembol daha kazandırıyoruz."
"KEÇİÖRENLİLER KULEYE SAHİP ÇIKTILAR"
"Tabii temelinin atılmasının üzerinden 20 yılı aşkın süre geçtikten sonra açılışını yaptığımız bu kulenin serencamı da ayrı bir hikayedir. Ama bu hikayenin bana göre en önemli tarafı şudur: Bu kule, Keçiörenlilerin sahip çıkması sayesinde ayakta kalmış ve bugün Ankaralıların hizmetine girebilmiştir. Eğer ilçe halkı sahip çıkmasaydı, şimdi bu gördüğümüz eserin yerinde yeller esiyor olurdu. Hukuki ve idari pek çok sorunun ardından Covid-19 salgınının yol açtığı zorlukları da aşmayı başaran kulemiz aslında başlı başına bir azim abidesidir. Atatürk Cumhuriyet Kulesi, Ankara'nın en yüksek binası sıfatıyla 197 metreden Ankara'mızı selamlayacak. Bünyesindeki kütüphanesi, spor salonu, kafeteryası, nikah salonu, sergi salonu, seyir alanı, lokantası ve diğer birimleriyle ziyaretçilere unutulmaz hizmetler verecek. Kule'nin üst kısmında yer alan Selçuklu yıldızı zaten başlı başına buraya vurulmuş bir Ankara mührüdür.
"ALTINOK'A HAYIR DUALARI EDİLECEK"
"Nikahlarını 152 metre yüksekliğindeki salonda kıyacak çiftlerimizin de yeni hayatlarına bulutların üzerinde girecekleri anlaşılıyor. Yani bundan sonra herkesin nikahını Keçiören'de kıyacak. Hazreti Mevlana'nın sık sık tekrarladığım bir sözü var: "Kamil odur ki, dünyada koyacak bir eser. Eseri olmayanın yerinde sadece yeller eser." Sorumluluk sahiplerinin isimlerini nesiller boyu yaşatacak olan, gök kubbede kalan hoş sada misali geride bıraktıkları eserlerdir, hizmetlerdir. İnşallah bu kule, Ankara'ya hizmet ettiği müddetçe Turgut Altınok kardeşimize edilen hayır dualarda sürüp gidecektir.
"TURGUT KARDEŞİM KEÇİÖREN'İ GÖZDE BİR HALE GETİRDİ"
"Turgut kardeşimiz, çok değil 30-40 yıl önce imarıyla, altyapısıyla, çevre düzeniyle başkentin en sorunlu ilçelerinden birini en gözde yerleşim yeri haline getirmiştir. Kendisi inşallah bu birikimini, bu üretkenliğini, bu vizyonunu, bu çalışkanlığını 31 Mart'tan sonra Ankara'nın tamamı için kullanacak.
Şimdi 31 Mart'a kadar, gece gündüz demeden çalışmaya var mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? CHP'nin fetret devrinden Ankara'yı kurtarmaya var mıyız? Bunlardan bir şey olmaz. Bunların Ankara'mıza başkentimize verecekleri hiçbir hizmeti yoktur. Bundan sonra da olmayacaktır. Şehrin kaybolan son 5 yılını telafi etmenin ötesinde Ankara'yı Türkiye'nin 100. yılına hazırlayacak yeni bir dönemin kapılarını Turgut kardeşimizin açacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanı olarak ben yanındayım. Cumhur İttifakı olarak biz yanındayız. Ve vereceğimiz desteklerle sadece Keçiören değil, inşallah, Ankaramız yeniden ayağa kalkacak. Yeniden Ankara'ya var mıyız?"
PROGRAMSIZLIK, PROJESİZLİK, ESERSİZLİK, HİZMETSİZLİK
"Son dönemde vizyonsuzluğu, programsızlığı, projesizliği, esersizliği, hizmetsizliği dizayn eden bir anlayışın öne çıkarılmaya çalışıldığını görüyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Yol yapmayan, hizmet üretmeyen, verdiği sözlerin arkasında durmayan siyasetçi profilleri arzı endam etmeye başlıyor. Yahu havalimanından şehir merkezine kadar, şu yollarda en ufak bir adım atıldı mı? Yani sadece Melih Bey'in döneminde atılmış adımlar var. Ama gel gör ki bu beyefendi geldi geleli, yollarda ne asfalt ne şu ne bu, hiçbir şey yok. Ben Ankaralıyım havalimanından şehir merkezine kadar ne yapıyorsak biz yapıyoruz. Metro falan bir şey yok. Derdi de yok, hatta yaptığı iş bir şey olmamakla övünen, bundan sonra da hiçbir şey yapmayacağını göğsünü gererek söyleyebilen siyasetçiler, belediye başkanları, adayları türediği Ankara'mıza adı üstünde, kayda değer bir emekleri olmadığı halde sahiplendikleri işleri saymazsak, yaptıkları bir şey zaten yok. Önümüzdeki dönem için iş yapmamaya niyetlenmişleri açıkça beyan ettiklerine göre, bunlardan bir beklenti söz konusu olamaz. Normal şartlarda insanın utançtan yüzünün kızarması gerekirken, bu tabloyu iftihar vesilesi gibi anlatanların takdirini milletimize bırakıyoruz. Siz zaten gereken hesabı 31 Mart günü soracağınıza inanıyorum."
HESAP UZMANI APARTMAN DAİRESİNDE EMEKLİYE AYRILDI
"Seçimleri kimin kazandığından, kimin kaybettiğinden ziyade bu anlayışın ülkemize musallat olmasından üzüntülüyüz. Ankara, İstanbul, İzmir böyle… Nerede CHP Belediyesi varsa her taraf dökülüyor, rezalet. Çünkü Rabbimiz bize ancak çalıştığımız kadarının karşılığını alacağımızı vurguluyor. Biz eser ve hizmet siyaseti diyerek, gecemizi gündüzümüze katarken, meydanı tembel siyasetiyle gençlerimize kötü örnek olanlara bırakamayız. Ankara başta olmak üzere ülkemizin en büyük şehirlerine tebelleş olan bu zihniyeti mutlaka ama mutlaka 31 Mart'ta siyasetten tasfiye etmeliyiz. Buna en çok da şehirlerimizin geleceği için yapmalıyız. Şehirlerimize kamu bütçesinden tahsis ettiğimiz devasa bütçelerin bunların elinde nereye gittiğini meçhul. Gerçi son dönemde bu paraların akıbetine dair bazı ipuçları görmeye başlamadık değil, desteleri gördünüz değil mi? Demetleri gördüğünüz, dolarları gördünüz, değil mi? Hayırdır ya ne iş bu? Bu durum başka bir dönemde başka bir partinin mensuplarının başına gelse, yer gök yıkılır. Bir dönem ağızlarını her açtıklarında ne diyorlardı? "Ben hesap uzmanıyım." Şimdi hesap uzmanı nerede? Ankara'da bir apartman dairesinde, emekliye ayrıldı. Bunun da akıbeti aynı, bu da gidecek. Ama belediye başkanı çok daha önceden gidecek. Onun için 31 Mart çok önemli."
TEK PARTİ FAŞİZMİ: CHP
"Ankara'da da, İstanbul'da da, İzmir'de de Allah'ın izniyle bunları 31 Mart'ta emekli edin. Daha yakın zamanda sürekli istismar ettikleri Atatürk'e karşı bir medya platformunun sergilediği terbiyesizliği de başlarına önlerine eğerek suskunlukla geçiştirdiler. Çünkü bunların derdi ne Atatürk'tür, ne şeffaflıktır, ne dürüstlüktür ne de ülkemizin ve şehirlerimizin menfaatini savunmaktır. Bunların tek derdi, kendi çıkarları, ilçe dünyalarında kurdukları sahte düzeni korumaktır. Sivil toplum görüntüsü altında ülkenin ve milletin aleyhine her faaliyetin içinde olanlar da onlardan geri kalmıyor. Tüm kesimlerin temsilcileri, tek parti faşizmi hevesiyle CHP ile sırtını bölücü terör örgütüne dayanarak destek vermek için atmadık takla bırakmıyorlar. Çok iyi takla atıyorlar."
GENEL SEÇİMLERDE REZİL RÜSVA OLDULAR
"14-28 Mayıs seçimlerinde ne dediler? "Kazandık, geliyoruz." Şimdi İstanbul başkanıyla Ankara başkanına ne oldu? E, bunlar altılı masada ne diyorlardı? "Kazanıyoruz, geliyoruz." Şimdi bunlardan hiçbiri meclise girebildi mi? Hiçbiri şu anda mecliste yok. İşte bunların siyaset bilinci de bu kadar. Sandık sonuçları açıklanınca rezil rüsva olmuşlardı. Bile bile yaptıkları bu provokasyondan, bilerek söyledikleri bu yalanlardan dolayı daha sonra ne milletten özür dilediler ne de pişmanlık duydular. Seçim akşamı yaşanan rezillikler dahil, tüm günahı eski genel başkanlarına yıktılar, hiçbir sorumlulukları yokmuş gibi pişkince yollarına devam ettiler. Hâlâ da yollarına devam ediyorlar. Hepsi birer beyhude hevesle kendi hezeyanlarına kapılmışlar.
"TOPLUMSAL REFAH İÇİN ADIMLAR ATILIYOR"
"Son dönemde yaşanan ve üst üste gelen hadiselerin yol açtığı sıkıntılar, kazanımlarımızı görmemize ve sahip çıkmamıza asla engel olamaz, olmamalıdır. Küresel krizlerin tetiklediği hayat pahalılığı ve asrın afeti depremin getirdiği sıkıntılar bizi hedeflerimizden uzaklaştıramadı, fakat hiç arzu etmediğimiz sorunlara yol açtı. Bilhassa çalışanlarımızın ve küçük esnafımızın yaşadığı refah kaybının farkındayız. Bunun üstesinden gelmek için önümüzdeki dönemde de var gücümüzle çalışacağız. Ben inanıyorum ki, 31 Mart seçimleriyle beraber, milletimizin teveccühüyle, Türkiye'nin önünde yeni bir dönem daha açılacak. Bu dönemde, iç ve dış politikadaki başarılarımızı daha da ileriye taşıyacak, ekonomimizi güçlendirecek, toplumsal refahımızı artıracak adımları atacağız."
"MANSUR YAVAŞ'IN HAYALİ YETMEZ"
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ise seçime çok az bir zaman kaldığını belirterek şöyle konuştu:
"Bizim yaptığımız bu Atatürk Cumhuriyet Kulesi eserine büyükşehir belediye başkanının hayali yetmez. Dolayısıyla burada dünyada örneği olmayan bir belediyecilik var, bakınız? Atatürk kulemiz, Estergon Kalemiz, lunaparkımız, tesislerimiz bir gül bahçesi…Dünyada da örneği olmayan bir belediyecilik hikayesi ve destanıdır. Bugün destanın hizmetkârı kimdir? Altınok'tur.
Atakule 150 metre, Atatürk Cumhuriyet kulemiz 197 metre. Ne var burada, gördünüz mü? Her şey var, çocuklarımıza, gençlerimize uzay terası, seyir terası, restoran, kafe, nikah salonu, Uluslararası sergi salonu, kütüphanemiz, spor tesislerimiz efendim, mini bir AVM, yine bir nikah salonumuz, iki tane nikah salonumuz var. Ankara'nın ışıkları söndü, Ankara Büyükşehir'den büyük bir kasabaya döndü. 31 Mart'ta Ankara, yeniden Türkiye'nin dünyanın parlayan yıldızı olacak. Takdir Ankaralıların. Takdir sizin, ne yapacağız? Durmak yok ama nasıl yola devam edeceğiz? Hızlı bir şekilde yola revan olacağız. Tembel vizyonu olmayan, Ankara 10 gömlek fazla geldi Büyükşehir Belediye Başkanına. Ne yapacağız biz başkentimize, eserlerle, hizmetlerle donatacağız. Bir dünya başkenti yapacağız. İnanıyoruz ki bunu."
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