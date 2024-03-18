Başkan Erdoğan ABB Başkan adayı Turgut Altınok’a övgüler dizdi: Ankara’da hayır duaları edilecek | CHP’li Yavaş’a hizmet ayarı: Vizyonsuzluğu, programsızlığı, esersizliği dizayn edilen bir aday...

"TURGUT KARDEŞİM KEÇİÖREN'İ GÖZDE BİR HALE GETİRDİ"

"Turgut kardeşimiz, çok değil 30-40 yıl önce imarıyla, altyapısıyla, çevre düzeniyle başkentin en sorunlu ilçelerinden birini en gözde yerleşim yeri haline getirmiştir. Kendisi inşallah bu birikimini, bu üretkenliğini, bu vizyonunu, bu çalışkanlığını 31 Mart'tan sonra Ankara'nın tamamı için kullanacak.

Şimdi 31 Mart'a kadar, gece gündüz demeden çalışmaya var mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? CHP'nin fetret devrinden Ankara'yı kurtarmaya var mıyız? Bunlardan bir şey olmaz. Bunların Ankara'mıza başkentimize verecekleri hiçbir hizmeti yoktur. Bundan sonra da olmayacaktır. Şehrin kaybolan son 5 yılını telafi etmenin ötesinde Ankara'yı Türkiye'nin 100. yılına hazırlayacak yeni bir dönemin kapılarını Turgut kardeşimizin açacağına inanıyorum. Cumhurbaşkanı olarak ben yanındayım. Cumhur İttifakı olarak biz yanındayız. Ve vereceğimiz desteklerle sadece Keçiören değil, inşallah, Ankaramız yeniden ayağa kalkacak. Yeniden Ankara'ya var mıyız?"