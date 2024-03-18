AK Parti Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu A Haber'de!
Yerel seçime son 13 gün kaldı ve AK Parti seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. AK Parti Eskişehir Adayı Nebi Hatipoğlu A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında Eskişehir’e gelecek projelerini tek tek anlattı. İşte detaylar…
31 Mart Pazar günü 81 ilde milyonlarca vatandaş sandık başında büyükşehir, il, ilçe belediye başkanlarını ve muhtarlarını seçecek. Yerel seçim çalışmaları yoğu bir tempoyla devam ediyor. AK Parti Cumhur İttifakı adayı Nebi Hatipoğlu Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında seçim yarışı ve Eskişehir'deki çalışmaları ve projeleri hakkında detayları anlatıyor.
İşte o programdan satır başlıkları;
DENGEYİ DEĞİŞTİRECEK FARK NE?
1999 yılında Demokratik Sol Parti'nin hükumet ortaklığı olduğu için o dönem hükumet nimetlerinde çok faydalandı. Yılmaz Büyükerşen 2. Döneminde DSP'den seçildi ama daha sonra CHP'ye geçti. CHP'ye geçtiğinden beri Eskişehir'de yapılması gereken alt yapısal yatırımlar zamanında yapılamadı. Büyükerşen son seçimlerden büyük bir ivme kaybediyor. CHP'de hükûmette olmadığı için bir uyum yakalayamadı ve bundan dolayı gerekli yatırımlar yapılamadı. Hükumetin de Eskişehir'e yapacağı çalışmaları belediye engelliyor. Mesela yurt ihtiyacı var ve yurt yapılacak mahkemeye veriyorlar yine yurt yapılıyor ama engelliyor.
Aday olmadan önce de araştırma yaptırdım Eskişehirli dostlarımızın sıkıntıları neler diye orada da benzer sorunlar çıktı ve yüzde 70 belediye hizmetlerinden rahatsız hemşehrilerim. Trafik, ulaşım, su, yol ve sokak hayvanları genel sorunların başında geliyor. Biz Eskişehir'de yatırım yapmaya geliyoruz.
Otopark yatırımları yapılamadı müteahhitlerden toplandı ama yapılamadı. Bütün sokaklarda görevliler var ve durduğu zaman 35 TL saatlik ücret alıyor ve bu olabilecek bir şey değil. Hem otoparkları yapmayıp hem de vatandaşa ceza verir gibi para alınması saçma. Hızlıca katlı otoparklarımızı inşa edeceğiz ve otopark parası gibi bir sorun kalmayacak.
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