AK Parti Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu A Haber’de!

31 Mart Pazar günü 81 ilde milyonlarca vatandaş sandık başında büyükşehir, il, ilçe belediye başkanlarını ve muhtarlarını seçecek. Yerel seçim çalışmaları yoğu bir tempoyla devam ediyor. AK Parti Cumhur İttifakı adayı Nebi Hatipoğlu Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında seçim yarışı ve Eskişehir'deki çalışmaları ve projeleri hakkında detayları anlatıyor.

İşte o programdan satır başlıkları;

DENGEYİ DEĞİŞTİRECEK FARK NE?

1999 yılında Demokratik Sol Parti'nin hükumet ortaklığı olduğu için o dönem hükumet nimetlerinde çok faydalandı. Yılmaz Büyükerşen 2. Döneminde DSP'den seçildi ama daha sonra CHP'ye geçti. CHP'ye geçtiğinden beri Eskişehir'de yapılması gereken alt yapısal yatırımlar zamanında yapılamadı. Büyükerşen son seçimlerden büyük bir ivme kaybediyor. CHP'de hükûmette olmadığı için bir uyum yakalayamadı ve bundan dolayı gerekli yatırımlar yapılamadı. Hükumetin de Eskişehir'e yapacağı çalışmaları belediye engelliyor. Mesela yurt ihtiyacı var ve yurt yapılacak mahkemeye veriyorlar yine yurt yapılıyor ama engelliyor.