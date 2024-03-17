Rusya Devlet Başkanlığı seçimini andık çıkış anketine göre Vladimir Putin kazandı! Yüzde 87,8 oy oranı...

Liberal Demokrat Parti Başkanı Leonid Slutskiy kendi partisi, Nikolay Haritonov Komünist Partisi, Vladislav Davankov da Yeni İnsanlar Partisi adına aday olarak seçim pusulasında yerini almıştı.

Yeni seçilecek devlet başkanı 6 yıl görevde kalacak. İlk verilere göre sandıktan galip çıkan Putin, resmi sonuçlar açıklandıktan sonra yemin edecek ve 5. kez Rusya Devlet Başkanlığı görevini yapacak.