Muğla’nın öncelikli sorunları ne? AK Parti Muğla adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın A Haber’de!

AK Parti Muğla adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, A Haber'de Bodrum ve Marmaris için projelerini anlattı.



Ayaydın'ın açıklamaları şöyle:



Şuan da Muğla Belediye Başkanı 25 yıldır o koltukta oturuyor. Bodurm'da 13 ilçe var. Emin olun ki Bodrum Belediye Başkanı 13 ilçeye gitmemiş. Koltuğunda oturuyor. Ne bir iş yapmış. Ne de ilçeler gitmiş. Kendi siyasi partilerinden olan belediye başkanları ile de kavgalı. Onlarla da hiçbir görüşmeleri yok. onlarla da hiçbir hizmeti yok. Dolaysıyla insanlar artık bir karar vermek zorunda. Sen ideolojik oy mu kullanacaksın? Yoksa oturduğu semt ve ilçede sana hizmet edecek kişiyi mi seçeceksin? Bodrum'da ki belediye başkanları devletten para almadıkları iddiası doğru değil. Bu iktidara gerçekten haksızlıktır. Son 5 yıl içerisinde Muğla'nın büyükşehir belediye başkanı ve ilçe belediye başkanları son 11.2 milyar TL ile devletten katkı almışlar. Nereye harcadıklarını bilmiyorum. Dolayısıyla vatandaşa yanlış bir algı yansıtılıyor.