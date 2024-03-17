Derinliklerin Efsanesi TCG Preveze! 50 gün su altında görev yapabiliyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının sahip olduğu 12 denizaltının en modernlerinden biri olan TCG Preveze, limana uğramaksızın 50 gün su altında görev yapabiliyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde Ay, Gür ve Preveze sınıfı olmak üzere 3 sınıftan toplam 12 denizaltı bulunuyor. Bu sayı ile bölgedeki en etkin filolardan biri olma özelliğine sahip donanma, aynı zamanda NATO'nun da bu noktadaki vurucu güçlerinden birini oluşturuyor.

Halihazırda envantere alım süreçleri devam eden TCG Piri Reis filoya dahil olana kadar filonun en modern üyesi olma özelliğini sürdüren TCG Preveze, "Derinliklerin Efsanesi" mottosuyla görevlerini icra ediyor.

TCG Preveze, 62 metre uzunluğa ve 6,2 metre yüksekliğe sahip ve dizel-elektrik sistemiyle çalışıyor. Sahip olduğu 4 adet dizel motorun yanı sıra elektrik bataryalarını da içerisinde barındıran denizaltı, bu sayede daha uzun menzillere yakıt takviyesi yapmadan ulaşabiliyor.