17 Mart 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Altın kaçakçılarına flaş operasyon! Bakan Yerlikaya detayları duyurdu

Son dakika | Altın kaçakçılarına flaş operasyon! Bakan Yerlikaya detayları duyurdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.03.2024 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
ABONE OL
Son dakika | Altın kaçakçılarına flaş operasyon! Bakan Yerlikaya detayları duyurdu

Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da altın kaçakçılığına yönelik düzenlenen Ayar-2 Operasyonunda 88 kilogram yabancı menşeli kaçak külçe altın ele geçirildiğini bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA