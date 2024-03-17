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MHP'de 14. Olağan Büyük Kurultay | Bahçeli'den CHP'ye çok sert sözler: Rotasını tamamen şaşırdı

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Giriş Tarihi: 17.03.2024 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
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MHP’de 14. Olağan Büyük Kurultay | Bahçeli’den CHP’ye çok sert sözler: Rotasını tamamen şaşırdı

Son dakika haberi... Bahçeli Ankara'da partisinin 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli burada yaptığı konuşmada CHP-DEM ittifakına sert sözlerle yüklenerek "CHP demlenerek metruk tekneyi aratmayacak şekilde rotasını kaybetmiş korsanlar tarafından rehin alınmıştır. CHP'ye oy veren vatansever vatandaşlarımızın ıstıraplarına kederlenmemek elde değildir. DEM CHP'yi tarihin istikametinden koparmıştır. CHP mayına basmış, siyasi seçenek olmaktan uzaklaşmıştır. Ayaklar baş başlar ayaktır bu partide." ifadelerini kullandı.

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