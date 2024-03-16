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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail buldozeriyle ezilerek öldürülen barış aktivisti Rachel Corrie'yi andı

GÜNDEM Aslı Bilger Kutludağ
Giriş Tarihi: 16.03.2024
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail buldozeriyle ezilerek öldürülen barış aktivisti Rachel Corrie’yi andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 21 yıl önce Filistinli bir ailenin evinin yıkılmasını önlemek isterken İsrail buldozeriyle ezilerek öldürülen ABD'li barış aktivisti Rachel Corrie'yi andı.

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