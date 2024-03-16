Şanlıurfa’da Yeniden Refah Partisi’nde istifa! 50 kişi AK Parti’ye geçti

ŞANLIURFA'DA İSTİFA DEPREMİ! 50 KİŞİ AK PARTİ'YE GEÇTİ

Seçim Ofisinde vatandaşlarla bir araya gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e her kesimden destekler yağarken burayı dolduran vatandaşlara seslenen Başkan Beyazgül, "Her birinize teşriflerinizden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burayı şereflendirdiniz ve şenlendirdiniz." diye konuştu.

BAŞKAN BEYAZGÜL, "AK PARTİ'MİZE HOŞ GELDİNİZ"

Seçim ofisinin dışına taşan sevgi gösterileri sonunda Şanlıurfa'da Yeniden Refah Partisi'nin kurucuları olan ve aktif görevleri bulunan 50 kişilik grup partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katılım sağladılar. Başkan Beyazgül'ün seçim irtibat bürosuna gelerek desteklerini açıklayan gruba AK Parti rozetleri Başkan Beyazgül ve AK Parti MKYK Üyesi Mehmet Ali Kurt tarafından takıldı. Yeniden Refah Partisinden istifa ederek AK Parti'ye katılan gruba aramıza hoş geldiniz diyen Başkan Beyazgül, "Yeniden Refah Partisi kurucuları, şuan da aktif görevde olan 50 arkadaşımız AK Parti'mize katılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Bugüne kadar Şanlıurfa'da çok güzel işler yaptık. Bu günden sonra da yapmaya devam edeceğiz. Aramıza katılan arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyor. Aramıza bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Onların aramıza katılmaları bize güç ve kuvvet vermiştir." İfadelerine yer verdi.

ŞANLIURFA'DA İSTİFA DEPREMİ! 50 KİŞİ AK PARTİ'YE GEÇTİ

Yeniden Refah Partisinden ayrılarak AK Parti'ye katılan grup adına konuşan eski YRP Şanlıurfa üyesi, " Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e bize bu kutlu davada vesile olduğu için tekrar aralarına kattığı için kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Birlikte rahmet ayrılıkta daime azap vardır. Bizler Yeniden Refah Parti'mizi kurduğumuz zaman kızıl elmamıza emin adımlarla giderken maalesef ki hedefimizin ağırlığını taşıyamayan teşkilatımızdan dolayı, genel merkezin yapmış olduğu yanlış politikalardan dolayı birçok değişikliği partimizde gördük. Baktık ki gittiğimiz yolda bu hedefleri taşıyamayacak biz de AK Parti saflarını daha da sıklaştırmak için istikrarın sürmesi için Zeynel Başkanımızı desteklemeye ekipçe karar verdik." İfadelerini kullandı. Konuşmaların ardından AK Parti'ye katılan gruba AK Parti Rozetleri Başkan Beyazgül tarafından takıldı.