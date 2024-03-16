Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ tarım ve hayvancılık projelerini tanıttı

"YÜZDE 50 YEM BİTKİSİ TOHUM DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Çiftçilere yenilikçi tarım uygulamalarını benimsemeleri için gerekli finansal ve teknik desteği sağlayacağını aktaran Dağ, "Bu sayede üretim maliyetinin düşmesi ve ürün kalitesinin artmasıyla çiftçimizin rekabet gücü artacaktır. Hiçbir siyasi ayrım gözetmeksizin tüm kooperatiflerimizin gerek üretim gerekse de satış süreçlerinde yanında olacağız. İhtiyaç duydukları tedariklerle ilgili gerekli destekleri vereceğiz. Küçük işletmelerimiz ve üreticilerimiz için yem, ilaç ve gübre desteği uygulamalarını devamlı hale getireceğiz. Ülkemizin tarım politikaları çerçevesinde yer altı su kaynaklarımızı merkeze alarak hareket edeceğiz. Üreticilerimize yem bitkisi üretimleri için, yüzde 50'si bizden kampanyası çerçevesinde tohum desteği vereceğiz. Ayrıca küçük işletmelerimize seralar için düzenli olarak plastik örtü dağıtımı yapacağız. Gelir getirici ürünlerde fidan ve tohum desteğimizi de düzenli ve sürekli hale getireceğiz. Kestane, incir, zeytin gibi benzer ürünler için büyükşehir belediyesi olarak sözleşmeli ve planlı üretimi hayata geçireceğiz. Üreticilerimizin ürettikleri ürünleri değer kaybı yaşamadan satabilmeleri için kooperatiflerimize ve birliklerimize, büyükşehir belediyemizin öncülüğünde sözleşmeli üretim yaptıracağız, alım garantisi vereceğiz. Böylelikle çiftçilerimizin ürünlerini İzmirlilerle buluşturacağız. Tüm sosyal marketlerimizin rafları kendi ürettiğimiz ürünlerle dolacaktır" diye konuştu.

"LİSANSLI DEPOLARIN SAYISININ ARTMASINI SAĞLAYACAĞIZ"

Başta hububat olmak üzere tüm ürünler için lisanslı depoların sayısının artmasını sağlayacaklarını belirten Dağ, Şöyle devam etti:

"İzmir'imizin benzersiz lezzetlerini, yöresel ürünlerimizi korumak ve tanıtmak adına, coğrafi işaretleme çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Yöresel ürünlerimizin ulusal ve uluslararası arenada tanıtımını yaparak, İzmir'imizin zengin tarımsal çeşitliliğini ve kültürel mirasını daha da değerli kılacağız. Çiçeklerimizin ve diğer tarımsal ürünlerimizin uluslararası piyasalarda pazar değerinin artması için gerekli belgeleme ve sertifikasyon çalışmalarına katkı sunacağız. Ayrıca elektronik ürün sertifikası ile zeytinyağımızın, uluslararası piyasalarda kabul görmesi için gerekli adımları hızlıca atacağız. Kurutma tesislerimizin sayısını artıracağız. Böylelikle meyve ve sebzelerimizin modern kurutma tesislerinde kurutulup paketlenmesi yoluyla üreticimizin daha çok kazanç elde etmesini sağlayacağız."