Milli Muharip Uçak KAAN ile ilgili heyecanlandıran gelişme! Başkan Erdoğan’ın planı işliyor

Kotil, KAAN'ın 5'inci nesil bir savaş uçağı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ruslarda, Çin'de ve Amerikalılarda F-22 ve F-35 var. Amerikalılar iki uçak yaptılar. F-22 daha çok havada, hava hedefleri vurmak için. F-35 de daha çok havadan kara hedeflerini vurmak için. Rusya ve Çin de tek uçakla buna cevap verdi. Türkiye de KAAN'la cevap veriyor. Bizim uçağımız biraz F-22'ye doğru kaymış durumda. İlk uçuşu önemliydi. Çünkü kocaman, 20 ton. Allah nasip etti havada kaldı. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da kendi ifade etti, 20 uçağın 2028 itibarıyla Hava Kuvvetlerine teslimatı planlanıyor. Biz o planın arkasını dolduracağız. Gerçekten devrim bu. Çünkü koca bir uçak. İki tane F-16 motoru var. Üzerindeki bütün sistemler fiber optik ve aklınıza ne geliyorsa. Türklerin yaptığı tümüyle dijital en komplike cihaz. Allah nasip etti planlandığı gibi çalıştı. Demek ki bu oluyormuş."