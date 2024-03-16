A Haber Mehmetçiğin iftar sofrasında! Jandarma Özel Harekat sınırın sıfır noktasında vatan nöbetinde
Jandarma Özel Harekat sınırın sıfır noktasına vatan nöbetinde. A Haber ekibi Mehmetçiğin iftar sofrasına konuk oluyor. Ayrıntıları Mehmet Geçgel Hakkari Yüksekova’da sınır bölgesinden aktardı. İşte detaylar…
Hakkari Yüksekova'da sınıra sıfır noktasında bizler Ramazan ayını huzur içerisinde geçirebilelim diye Kahraman askerlerimiz nöbet tutmaya devam ediyorlar bir yandan da mübarek Ramazan ayında zor şartlar altında oruçlarını açıyorlar. A Haber ekibi de Irak sınırında Mehmetciğin iftar sofrasına konuk oldu.
"Bizim için Türk bayrağının dalgalandığı her yerde nöbet tutmak daima bir şereftir."
"Ailemizden uzakta olsak da devletimizin güvenliği ve milletimiz birliği için buradayız."
"Biz Jandarma komandoları olarak 7/24 görev yapmaya, nöbet tutmaya devam edeceğiz. Buradan milletime aileme ve eşime selam yolluyorum."
"Arazi ve şartlar zorlayıcı olsa da biz Jandarma komando olarak bu şartlar altında bütün eğitimlerimizi tamamladık. Devletimizin sağlamış olduğu yerli ve milli silahlar ile 7/24 gözetleme yapıp görevimizi icra ediyoruz."
"Aileme ve milletime hayırlı ramazanlar diliyorum. Biz Jandarma komando olarak görevimizin başındayız ve olmaya devam edeceğiz."
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