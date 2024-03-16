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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu sınır ötesi ve hudut hattındaki askerleri denetledi | Milli radar ASELSAN SURALP sınırın sıfır noktasında görüntülendi

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Giriş Tarihi: 16.03.2024
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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu sınır ötesi ve hudut hattındaki askerleri denetledi | Milli radar ASELSAN SURALP sınırın sıfır noktasında görüntülendi

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, bazı tümen ve hudut komutanlıkları ile Zinar Dağı üs bölgesinde denetlemelerde bulundu. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan ASELSAN SURALP Silah Tespit Radarı, ziyaret sırasında görüntülendi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, bazı tümen ve hudut komutanlıkları ile Zinar Dağı üs bölgesinde denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bayraktaroğlu'nun, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı, Pençe-Şimşek Harekat bölgesindeki Zinar Dağı üs bölgesi ve Şırnak Gülyazı'daki 48'inci Hudut Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunduğu belirtildi.

Paylaşımda, Bayraktaroğlu'nun incelemelerde bulunduğu anlara ilişkin görüntülere de yer verildi.

ZİYARETTE DİKKAT ÇEKEN DETAY: ASELSAN SURALP GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan kısa süre önce Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine dahil edilen ASELSAN SURALP Silah Tespit Radarı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Pençe-Şimşek Harekât bölgesinde bulunan Zinar Dağı Üs Bölgesi'ne ziyareti sırasında görüntülendi.

Konuyla ilgili olarak ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol tarafından yapılan açıklamada, "Kritik radar teknolojilerimizden olan Silah Tespit Radarımız STR ile kahraman Mehmetçiğimizle birlikte görev başındayız." ifadelerine yer verildi.

SURALP: SİLAH TESPİT RADARI

ASELSAN Silah Tespit Radarı, düşman unsurlar tarafından gerçekleştirilen havan, top ve roket atışlarını tespit ederek atım ve düşüm yerini hassas bir şekilde hesaplayan yüksek teknoloji bir radar sistemidir. Radar tarafından tespit edilen silah atım yeri anında ateş destek silahlarına aktarılmakta ve karşı atış yapılarak düşman unsurların imha edilmesi hedeflenmektedir. Dost birlikler tarafından gerçekleştirilen atışlar izlenerek düşüm noktası hesaplanmakta, ayrıca gerekli atışın hedef noktasından sapma miktarı hesaplanarak atış tanzimi için atış yapan birliklere geri besleme yapılmaktadır.

TASARIM ÖZELLİKLERİ
• Havan, Top ve Roket mühimmatlarının tespiti
• Havan, Top ve Roket mühimmatlarının atım/düşüm yerinin
hesabı
• Dost birlik atış tanzimi
• Yanca ve yükselişte elektronik tarama
• Silüet Takip Yeteneği
• Hızlı ve kolay kurulum
• Araç Üzerinde Taşınabilir Yapı: İki Adet 10 Ton Sınıfı 6x6
• Taktik Tekerlekli Araç
• Yerel ve Uzak Komutalı İşletim Yeteneği
• A400 ile taşınabilme
• Modüler Tasarım
• Cihaz İçi Test Yeteneği
• 24 Saat Kesintisiz Çalışma Yeteneği
• Katı Hal Güç Yükselteci
• Yüksek Performanslı Sinyal ve Veri İşleme Altyapısı

TEKNİK ÖZELLİKLER
• Yayın Frekansı : S Band
• Etkinlik Menzili : 250+ km

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