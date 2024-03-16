Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu sınır ötesi ve hudut hattındaki askerleri denetledi | Milli radar ASELSAN SURALP sınırın sıfır noktasında görüntülendi

SURALP: SİLAH TESPİT RADARI

ASELSAN Silah Tespit Radarı, düşman unsurlar tarafından gerçekleştirilen havan, top ve roket atışlarını tespit ederek atım ve düşüm yerini hassas bir şekilde hesaplayan yüksek teknoloji bir radar sistemidir. Radar tarafından tespit edilen silah atım yeri anında ateş destek silahlarına aktarılmakta ve karşı atış yapılarak düşman unsurların imha edilmesi hedeflenmektedir. Dost birlikler tarafından gerçekleştirilen atışlar izlenerek düşüm noktası hesaplanmakta, ayrıca gerekli atışın hedef noktasından sapma miktarı hesaplanarak atış tanzimi için atış yapan birliklere geri besleme yapılmaktadır.

TASARIM ÖZELLİKLERİ

• Havan, Top ve Roket mühimmatlarının tespiti

• Havan, Top ve Roket mühimmatlarının atım/düşüm yerinin

hesabı

• Dost birlik atış tanzimi

• Yanca ve yükselişte elektronik tarama

• Silüet Takip Yeteneği

• Hızlı ve kolay kurulum

• Araç Üzerinde Taşınabilir Yapı: İki Adet 10 Ton Sınıfı 6x6

• Taktik Tekerlekli Araç

• Yerel ve Uzak Komutalı İşletim Yeteneği

• A400 ile taşınabilme

• Modüler Tasarım

• Cihaz İçi Test Yeteneği

• 24 Saat Kesintisiz Çalışma Yeteneği

• Katı Hal Güç Yükselteci

• Yüksek Performanslı Sinyal ve Veri İşleme Altyapısı



TEKNİK ÖZELLİKLER

• Yayın Frekansı : S Band

• Etkinlik Menzili : 250+ km