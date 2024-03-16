Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erzurum’da DEM ile ittifak yapan CHP’ye yüklendi: Terör uzantılarıyla kol kola geziyorlar

"ALANDA 40 BİN KİŞİ VAR"

Yine dedim ki sorun bakalım şu anda meydan ne kadar? Rakamı aldım, bugün 40 bin. Cumhuriyetimizin kurucu şehirlerinden olan Erzurum'un Türkiye Yüzyılı'nda lokomotifliğini üstleneceğinden şüphe duymuyorum.

Öyleyse şimdi buradan öyle bir ses verin ki, ülkemizin ve dünyamızın neresinde olursa olsun tüm Erzurumlular duysun. Erzurum, eserleriyle, medeniyetimizin harcı Erzurum, sanatçılarıyla gönül dünyamızın övüncü Erzurum, kahramanlarıyla çocuklarımızın rol modeli Erzurum, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Erzurum ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttiakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Erzurum'da başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Bu mübarek günleri manevi kazanımların yanında çalışmalarımız bakımından da çok iyi değerlendirmeliyiz. İnşallah ramazanın bayramı gelmeden 31 Mart'ı milli irade bayramı haline getirmeye hazır mıyız? Bunun için de çok çalışacağız. Her zamankinden daha fazla koşturacağız. Ben karşımda işte böyle bir ruh, böyle bir heyecan, böyle büyük bir adanmışlık görüyorum. Rabbim hepinizden razı olsun diyorum.

Biz insanlarımıza ve şehirlerimize olan sevgimizi bugüne kadar hep eser ve hizmet siyaseti ile göstermiş bir partiyiz. Bu anlayışla Erzurum'a 21 yılda güncel rakamlarla 173 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Eğitimde, 3 bin 911 adet yeni derslik kazandırdık. İkinci bir devlet üniversitesi olarak Erzurum Teknik Üniversitesi'ni kurduk. Gençlik ve sporda, 19 bin kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları yaptık. 73 spor tesisi inşa ettik. Şimdi de Erzurum'a 20 bin kişi kapasiteli modern bir stat kazandırmak için hazırlıklara başladık. Palandöken Kayak Merkezi'miz ile Konaklı Kayak Merkezi'mizi birleştirecek bir projeyle Erzurum'un kış sporları hüviyetini güçlendireceğiz. Erzurumlu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 10,5 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta, toplamda 2 bin 32 yataklı 27 hastane dahil 107 adet sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. Bunların arasında 700 yataklı Erzurum Şehir Hastanesi ve 400 yataklı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi de bulunuyor.

"ERZURUM'U DEPREME DAYANIKLI BİR ŞEHİR YAPMAYA KARARLIYIZ"

TOKİ vasıtasıyla 14 bin 919 konut uygulamasını hayata geçirdik. Bunlardan 10 bin 17 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Kalanların yapımına devam ediyoruz.

Kentsel dönüşümde 5 bin 435 riskli bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Aziziye ilçemizdeki kentsel dönüşümde gecikmeleri de en kısa sürede çözüme kavuşturacağız. Ülkemizin önemli deprem kuşaklarından birinin üzerinde yer alan Erzurum'u depreme dayanıklı bir şehir haline getirmekte kararlıyız. Bunun için önümüzdeki dönemde bakanlıklarımızı ve belediyelerimizi seferber edeceğiz.

Daha önce hiç atık su arıtma tesisi bulunmayan şehrimizde bugün 4 adet atık su arıtma tesisi ile belediye nüfusunun yüzde 62'sine hizmet veriyoruz. Erzurum'daki 13 millet bahçesi projemizden 10'unu tamamladık. 3'ünün yapımına devam ediyoruz. Ulaştırmada, 49 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesini 620 kilometreye çıkardık.