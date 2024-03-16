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Başkanı Erdoğan: Erzurum'u depreme dayanıklı bir şehir yapmaya kararlıyız

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Giriş: 16.03.2024 15:42
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Erzurum Miting Etkinlik ve Gösteri Alanı'ndaki mitinginde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin önemli deprem kuşaklarından olan Erzurum'u depreme dayanıklı bir şehir yapmaya kararlıyız. Bunun için bakanlık ve belediyeleri seferber edeceğiz" ifadelerini kullandı.
’’Erzurum’u depreme dayanıklı bir şehir yapmaya kararlıyız’’
''Erzurum'u depreme dayanıklı bir şehir yapmaya kararlıyız''
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