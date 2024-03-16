Başkanı Erdoğan: Erzurum'u depreme dayanıklı bir şehir yapmaya kararlıyız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Erzurum Miting Etkinlik ve Gösteri Alanı'ndaki mitinginde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin önemli deprem kuşaklarından olan Erzurum'u depreme dayanıklı bir şehir yapmaya kararlıyız. Bunun için bakanlık ve belediyeleri seferber edeceğiz" ifadelerini kullandı.