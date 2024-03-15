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İstanbul'da kazaya neden olup kaçan sürücüye 7 bin 829 lira ceza

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.03.2024
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İstanbul’da kazaya neden olup kaçan sürücüye 7 bin 829 lira ceza

Esenler'de kazaya yol açarak kaçan otomobil sürücüsüne 7 bin 829 lira ceza kesildi.

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