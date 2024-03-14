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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan canlı yayında metro müjdesi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.03.2024
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan canlı yayında metro müjdesi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu," Esenboğa Havalimanı'ndan Kızılay'a yeni metro yapacağız" diyerek yeni metro müjdesini verdi.

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