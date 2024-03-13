14 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Binali Yıldırım'ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Binali Yıldırım'ı kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.03.2024
ABONE OL
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Binali Yıldırım’ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eski TBMM Başkanı ve başbakanlardan, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile görüştü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA