14 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Bakan Yerlikaya duyurdu! 20 ilde "SİBERGÖZ-25" operasyonu

Son dakika | Bakan Yerlikaya duyurdu! 20 ilde "SİBERGÖZ-25" operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.03.2024 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
ABONE OL
Son dakika | Bakan Yerlikaya duyurdu! 20 ilde SİBERGÖZ-25 operasyonu

Son dakika haberi...Bakan Yerlikaya: Yalova, İzmir, Sivas ve Samsun merkezli 20 ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi suçlarına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-25” operasyonlarında 50 şüpheli yakalandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA