Kocaeli Şehir Hastanesi’ne tramvay hattı! Bakan Uraloğlu açıkladı: 17 Mart’ta hizmete girecek

"416 KİLOMETRE KENT İÇİ RAYLI SİSTEM PROJESİNE DEVAM EDİYORUZ"

Proje kapsamında 12,4 kilometre ray imalatı yapıldığını, 5 adet istasyonun da betonarme, mimari imalatlarını tamamladıklarını açıklayan Uraloğlu, "Toplamda 40 bin 819 m3 beton, 5 bin 975 ton demir imalatı gerçekleştirdik. Ayrıca 8 bin 500 m3 taş duvar, 3 bin 980 m2 taş pere ve 2 bin 400 metre fore kazık imalatı da tamamladık. Projemizin elektromekanik imalatları ve sinyal imalatlarını da yaptık. Göründüğünden çok daha büyük bir projeyi kısa sürede hizmete verdik.