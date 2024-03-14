Kocaeli Şehir Hastanesi'ne tramvay hattı! Bakan Uraloğlu açıkladı: 17 Mart'ta hizmete girecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da ardı ardına yapılan raylı sistem hatlarından sonra şehir merkezi ile Kocaeli Şehir Hastanesi’ni birbirine bağlayacak 3 kilometrelik Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı’nın 17 Mart’ta hizmete açılacağının müjdesini verdi.
Türkiye demir ağlarla örülüyor. Şehirler hızlı trenlerle birbirine bağlanırken şehir için ulaşımda da raylı sistem yatırımlarında büyük bir ilerleme var.
Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir müjde daha verdi.
Uraloğlu, İstanbul'da ardı ardına yapılan raylı sistem hatlarından sonra Kocaeli Şehir Hastanesi'ni şehir merkezine bağlayacak 3 kilometrelik Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın 17 Mart'ta hizmete açılacağını duyurdu.
Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülke genelinde 416 kilometre kent içi raylı sistem projesine devam ettiklerini bildirdi.
"TRAFİK ÇİLESİNİ BİTİRMEK İÇİN ÖNEMLİ PROJELERİ ÜSTLENİYORUZ"
Uraloğlu, özellikle büyükşehirlerde ulaşımın en kolay ve hızlı sağlandığı yollardan birinin metro ve tramvay gibi raylı sistemler olduğunu vurgulayarak, bu kapsamda raylı sistem ağının gelişmesine büyük önem verdiklerini söyledi.
Uraloğlu, "Özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın trafik nedeniyle yaşamının kâbusa dönüşmemesi için çok önemli kent içi raylı sistem projelerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz yapıyoruz. Şehir, belediye ayrımı yapmadan vatandaşlarımız için hizmette dur durak demiyoruz." dedi.
Bu kapsamda Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ulaşımı kolaylaştıracak tramvay hattını projelendirdiklerini belirten Uraloğlu, 2022 yılı Kasım ayında sözleşmesinin imzalayarak hattın yapımını başlattıklarını anımsattı.
ŞEHİR HASTANESİ 15 DAKİKAYA DÜŞECEK
Bakan Uraloğlu, Kanal Yolu, Turan Güneş, Başaran, FTR ve Şehir Hastanesi olmak üzere beş istasyondan oluşan 3,1 kilometrelik hattın yapımını bir buçuk yıldan kısa sürede tamamladıklarını vurgulayarak, "17 Mart itibariyle hizmete alacağımız Şehir Hastanesi Tramvay hattımız ile İzmitli vatandaşlarımızı trafik çilesinden kurtaracağız. Şehrin dışında bulunan Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ulaşım 15 dakikaya düşecek hattımız, günde 210 bin vatandaşımızı taşıyacak. Hattımız, Otogar istasyonundan Plajyolu tramvay hattına da entegre olacak." dedi.
"416 KİLOMETRE KENT İÇİ RAYLI SİSTEM PROJESİNE DEVAM EDİYORUZ"
Proje kapsamında 12,4 kilometre ray imalatı yapıldığını, 5 adet istasyonun da betonarme, mimari imalatlarını tamamladıklarını açıklayan Uraloğlu, "Toplamda 40 bin 819 m3 beton, 5 bin 975 ton demir imalatı gerçekleştirdik. Ayrıca 8 bin 500 m3 taş duvar, 3 bin 980 m2 taş pere ve 2 bin 400 metre fore kazık imalatı da tamamladık. Projemizin elektromekanik imalatları ve sinyal imalatlarını da yaptık. Göründüğünden çok daha büyük bir projeyi kısa sürede hizmete verdik.
Çünkü 2003 yılından itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demir yolları sektöründe dev yatırımlarla büyük mesafeler katettiğimiz gibi kent içi raylı ulaşım sistemlerinde başta büyükşehirlerimiz olmak üzere ülkemiz genelinde büyük ilerlemeler katettik.
Hiçbir projeyi küçük görmedik. Hiçbir projede gecikmeye izin vermedik. Bakanlık olarak Türkiye genelinde 416 kilometre kent içi raylı sistem projesine daha devam ediyoruz. İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da da toplam 60,7 kilometre raylı sistem hattının yapım çalışmalarını sürdürüyoruz." diye konuştu.
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