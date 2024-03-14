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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ağrı'da! Yerel seçimler öncesi flaş açıklamalar...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.03.2024 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ağrı’da! Yerel seçimler öncesi flaş açıklamalar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimler öncesi AK Parti'nin Ağrı'da düzenlenen miting programında açıklamalarda bulunuyor.

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