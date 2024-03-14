Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ağrı’da! Yerel seçimler öncesi flaş açıklamalar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimler öncesi AK Parti'nin Ağrı'da düzenlenen miting programında açıklamalarda bulunuyor. AHaber CANLI YAYIN Gizli saklı ittifak kuruyorlar. Millet iradesine ipotek koymaya çalışıyorlar. Gözümüzü geleceğe diktik. Hayatımızı milli iradeyi savunmaya çalışıyorlar. Bunların bir eseri var mı? Şehirlerin en küçük meselesine katkıda bulunmadılar. Bunların hepsini toplayın bölün çarpın geriye kalacak hep sıfır olur. Ayrıntılar geliyor... '31 MART İÇİN DESTEK İSTİYORUM' Ağır, asırlarca irfanımıza, kültürümüze, değerlerimize dağı gibi yüce bir gönüllülükle sahip çıktı. Anadolu'yu tehditlere karşı bir kalkan gibi koruyan Ağrı, cesaretiyle yiğitliğiyle hep örnek oldu. 2019 mahalli idareler seçimlerinde tercihini AK Parti'den yaparak muhabbetimize karşılık vermiştir. Geçtiğimiz Mayıs ayında arzu ettiğimiz neticeleri alamasakta 31 Mart'ta Ağrı'nın yeniden tercihini AK Parti'den yapacağına inanıyorum. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN