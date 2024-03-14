Gençlik ve Spor Bakanı Bak Gençlik Merkezi açılışına katıldı: Türkiye’de spor devrimi var

"DAHA FAZLA HİZMET YAPMANIN GAYRETİ İÇİNDE OLACAĞIZ"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da merkezin hayırlı olmasını dileyerek, gençlere merkezi sık kullanma tavsiyesinde bulundu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın gençlerin iyiliğini düşündüğünü belirten Ala, "Sizlere daha fazla hizmet yapmanın, daha fazla imkan sunmanın hep birlikte gayreti içerisinde olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, gençleri bugünün ve geleceğin dünyasına hazırlamak, onları ayakta tutacak teknolojiyle donatmakla görevli olduklarını bildirdi.

Vali Demirtaş, "Bu bağlamda gençlerimizi daha ferah, daha modern ortamlarda istikbale hazırlanması için devlet ve millet olarak tüm imkanlarımızı sonuna kadar seferber ediyoruz, etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da Gençlik ve Spor Bakanlığının ilçeye çok sayıda eser kazandırdığına değinerek, "Hem Yıldırım'da hem Büyükşehir hem de hükümetimizle birlikte hareket ederek ilçemizi kalkındırmaya, gençlerimizle birlikte şahlandırmaya devam ediyoruz." görüşünü aktardı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve beraberindeki amatör sporcu çocuklarla kurdele kesilerek merkezin açılışı yapıldı.