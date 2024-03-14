14 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor

Başkan Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.03.2024 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
ABONE OL
Başkan Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı’nda önemli açıklamalarda bulunuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen '14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA