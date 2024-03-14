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Diyarbakır'da PKK'nın inlerine ağır darbe

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.03.2024
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Diyarbakır’da PKK’nın inlerine ağır darbe

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalındaki jandarma operasyonunda PKK'lı teröristlerin kullandığı ve içerisinde mühimmat ile yaşam malzemeleri ele geçirilen 11 sığınak ve 2 depo, imha edildi.

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