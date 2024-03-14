Cumhur İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ’dan taksicilere müjde!

TAKSİCİLERE MÜJDE!

Dağ, İzmir'de taksi şoförü Oğuz Erge'nin aracına aldığı kişi tarafından öldürüldüğünü hatırlatarak, "Hem İzmir'de yaşadığımız elim hadise hem de taksici esnafımızın bu konudaki talepleri doğrultusunda, hem kabini hem de kamera sistemini göreve geldiğimizde Büyükşehir Belediyesi olarak taksici esnafımıza hediye edeceğiz. Bunun sözünü, vaadini de böylece vermiş olduk." ifadesini kullandı.