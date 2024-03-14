CHP’den istifa eden 400 kişi AK Parti’ye katıldı! Rozetler takıldı

"İSTANBUL İÇİN EN GÜZEL SONUCU ALACAĞIZ"

Kabaktepe, yüreklerinin her zaman kardeşlerine açık olduğunu ifade ettiklerini belirterek, "Bu anlamda gönlümüzü, yüreğimizi birleştirerek 31 Mart seçimlerinde de sizlerle birlikte inşallah İstanbul'umuzda da en güzel sonucu alacağız. Buna eminim. İstanbul'umuz için alacağız, ilçelerimiz için alacağız." dedi.

Geçen hafta da partiye katılım töreni düzenlediklerini anımsatan Kabaktepe, bu programın enerjilerini, coşkularını ve inançlarını artırdığını ifade etti.