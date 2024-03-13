CHP’nin skandallarla dolu Bilecik karnesi! Özel "Hikayemiz devam edecek” dedi

Türkiye'nin gündemine oturan bu çağ dışı önlemin yankıları sürerken, kentte hayvan barınağındaki katliam ortaya çıktı. Bilecik'te ormanlık alanda yolun kenarına atılmış 15 köpek bulundu. Vezirhan ilçesi sınırlarına atılan köpekleri kimin katlettiği araştırılırken, Türkiye genelinde büyük infial yaratan olay, Jandarma tarafından titizlikle araştırıldı. Aynı dakikalarda kameralar karşısına geçen CHP'li Melek Mızrak Subaşı, köpek katliamının kendileriyle ilgili olmadığını, köpeklerin başka bir ilçe sınırlarında bulunduğunu ve sorumluların bulunması için her şeyi yapacaklarını açıkladı. Saatler sonra ise 15 köpeğin Bilecik Belediye Barınağında öldürülerek kamyonetlerle yol kenarına atıldığı tespit edildi.