CHP’nin skandallarla dolu Bilecik karnesi! Özel "Hikayemiz devam edecek” dedi
Bilecik’te dönemin CHP’li Belediye Başkanı Semih Şahin ile 2019 yılında başlayan ve Başkan yardımcısı CHP’li Melek Mızrak Subaşı ile devam eden belediyecilik dönemi tam anlamıyla skandallarla dolu geçti. Belediyeye yapılan 200 bin dolarlık rüşvet operasyonu, susuzluk ve kanalizasyon kokuları gündemdeki yerini korurken, Bilecik’e gelen CHP lideri Özgür Özel’in “Bilecik’te yarım kalan hikayeyi devam ettireceğiz” demesi, şaşkınlık yarattı.
Bilecik'te 2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından Belediye, dönemin CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin'e geçti. Çok geçmeden de kentte birbiri ardında skandallar patlak verdi.
CHP'li Şahin'in Pelitözü bölgesindeki arazilerine özel imar uygulamalarıyla başlayan skandallar zinciri, 2021 yılında Belediye Binasına yapılan rüşvet operasyonuyla devam etti. Bir müteahhitten 200 Bin dolar nakit rüşvet alırken yakalanan Semih Şahin'in danışmanı ve Belediye Şirketi KAYI A.Ş'nin Müdürü Selçuk E, cezaevine gönderilirken, Başkan Şahin ise, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.
Kısa bir süre sonra ise CHP'li Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile arasındaki husumet nedeniyle CHP'den ihraç edilen Başkan Şahin'in yerine Başkan Yardımcısı CHP'li Melek Mızrak Subaşı, meclis tarafından vekil olarak görevlendirilmişti.
SKANDALLAR BİTMEDİ
CHP'li Melek Mızrak Subaşı döneminde de skandallar bir türlü bitmek bilmedi. Yaz yağmurunda bile kentin birçok bölgesinde su baskınları yaşanırken, tamamen yenilendiği müjdesi verilen alt yapı resmen çöktü. Bilecik'in birçok bölgesini kanalizasyon kokuları sardı. CHP'li Belediye çareyi, kanalizasyon kapaklarını naylonla örtmekte bulunca Bilecik bu kez kanalizasyon hattında biriken gazlar nedeniyle patlama korkusuyla yüzleşti.
Türkiye'nin gündemine oturan bu çağ dışı önlemin yankıları sürerken, kentte hayvan barınağındaki katliam ortaya çıktı. Bilecik'te ormanlık alanda yolun kenarına atılmış 15 köpek bulundu. Vezirhan ilçesi sınırlarına atılan köpekleri kimin katlettiği araştırılırken, Türkiye genelinde büyük infial yaratan olay, Jandarma tarafından titizlikle araştırıldı. Aynı dakikalarda kameralar karşısına geçen CHP'li Melek Mızrak Subaşı, köpek katliamının kendileriyle ilgili olmadığını, köpeklerin başka bir ilçe sınırlarında bulunduğunu ve sorumluların bulunması için her şeyi yapacaklarını açıkladı. Saatler sonra ise 15 köpeğin Bilecik Belediye Barınağında öldürülerek kamyonetlerle yol kenarına atıldığı tespit edildi.
ÖZGÜR ÖZEL "YARIM KALAN HİKAYEMİZ SÜRECEK"
Seçim çalışmaları kapsamında Bilecik'e gelen CHP lideri Özgür Özel, partisinin Bilecik Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı'nın seçim bürosu açılışına katıldı. Yaklaşık 2 yıllık Başkan Vekilliği görevinde çok sayıda skandalın patlak verdiği, belediyenin yemek organizasyonlarını, eşinin sahibi olduğu Subaşı Yemek Sanayiye veren Melek Mızrak Şubaşı'nın elini havaya kaldıran Özgür Özel, burada yaptığı konuşmada, "Bilecik'te yarım kalan hikayemiz devam edecek" diyerek Bileciklilerden oy istedi.
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