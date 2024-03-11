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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk iftarı şehit aileleri ile yapacak

GÜNDEM Aslı Bilger Kutludağ
Giriş Tarihi: 11.03.2024
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk iftarı şehit aileleri ile yapacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının ilk iftarını şehit aileleri ile yapacak. Başkan Erdoğan, şehit ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayının ilk iftarını şehit aileleri ile yapacak.

Erdoğan, şehit ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak. Başkan Erdoğan, Ramazan ayının ilk iftarını şehit aileleri ile birlikte yapacak.

ERDOĞAN'DAN RAMAZAN MESAJI

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan ramazan ayının İslam alemi ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

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