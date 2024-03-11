Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk iftarı şehit aileleri ile yapacak

ERDOĞAN'DAN RAMAZAN MESAJI

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan ramazan ayının İslam alemi ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı.