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Başkan Erdoğan Ali Osman Taş ve ailesine iftarda konuk oldu

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Giriş Tarihi: 13.03.2024 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
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Başkan Erdoğan Ali Osman Taş ve ailesine iftarda konuk oldu

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ankara'nın Altındağ ilçesinde Ali Osman Taş ve ailesine iftarda misafir oldu.

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ankara'nın Altındağ ilçesinde Ali Osman Taş ve ailesine iftarda misafir oldu.

Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Bugün Ankara'da Taş ailesinin misafiriydik. Birlik, beraberlik ve kardeşliğin sofrasında orucumuzu beraber açtık.

Evin neşesi Gülhan, Nur Hayat ve Elif kızlarımızla sohbetimiz akşamımızı aydınlattı.

İçten misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Ramazan bereketi sofralarından eksik olmasın." ifadelerini kullandı.

Detaylar geliyor....

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