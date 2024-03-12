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'Özel' muamele! Tunç Soyer Özgür Özel'in konuşmasını dinlemeden salonu terk etti

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Giriş Tarihi: 12.03.2024 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
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’Özel’ muamele! Tunç Soyer Özgür Özel’in konuşmasını dinlemeden salonu terk etti

Türkiye yerel seçimlere giderken CHP'de İzmir kaosu sürüyor. Daha önce İstanbul'da olması nedeniyle Özgür Özel'den 'otur oturduğun yerde' mesajı alan Tunç Soyer karşı atağa kaldı. İzmir’de iş dünyası ile ilgili programda Özgür Özel'le bir araya Tunç Soyer, CHP liderinin konuşmasını dinlemeden salonu terk etti. Özgür Özel, Tunç Soyer'in salonu terk edeceğini anladığında durumu toparlamak için ise Tunç Soyer'in rahatsızlık geçirdiği yalanını söylemek zorunda kaldı.

Türkiye yerel seçimlere giderken terör partisi DEM ile kirli ortaklık yapan CHP'de parti içi krizler bitmek bilmiyor.

SOYER'E 'ÖZEL' DARBE
Hatırlanacağı üzere, Özgür Özel'in İzmir'de Ekrem İmamoğlu'nun karşı çıkmasına rağmen Cemil Tugay'ı aday göstermesi ve Tunç Soyer'in üstünü çizmişti.



GERİLİM DAHA DA TIRMANDI
Tüm bu yaşananlar sonrası Tunç Soyer ve Özgür Özel, İzmir'de iş dünyası ile ilgili programda bir araya geldi. Özgür Özel'in salonda konuşma yaptığı sırada ise dikkat çeken bir olay yaşandı.

TUNÇ SOYER KONUŞMAYI BEKLEMEDİ SALONU TERK ETTİ
Özgür Özel'in konuşması sırasında Tunç Soyer konuşmasını beklemeden salonu terk etti. Özgür Özel, Tunç Soyer'in salonu terk edeceğini anladığında durumu toparlamak için ise Tunç Soyer'in rahatsızlık geçirdiği yalanını söylemek zorunda kaldı.

Özel, şöyle konuştu:

"Serzeniş haklı. Soyer bir önceki başkan Aziz Kocaoğlu'nun yerine geldi. Aziz Kocaoğlu aday gösterilmedi, Soyer için topuyla tüfeğiyle çalıştı. Hepimiz çalıştık. Geçen sefer Tunç Soyer'in adaylığını ben destekledim. Bu sefer kendisinin adaylaşmamasının gerekçesi olan anketi de kendisiyle paylaştım. Kendisine uluslararası bir görev teklif ettim. Kabul edemeyeceğini söyledi ve şimdi İstanbul'da. Bu aşamada İzmir'de Tunç Başkan'dan beklenen bütün gücüyle Cemil başkan ve partisi için çalışmasıdır. Onu yapmadan İstanbul'a gelmenin İstanbul'da kapılar açık, gelebilir ama İzmir'de de üstüne düşeni yapmalı, öbür türlüsü doğru olmaz. Partililik kimliğiyle bağdaşmaz."

Konuşmasını yarıda bölen Özel, "Ben ifade edeyim müsaadenizle. Tunç Başkanım bir rahatsızlık geçirmiş. Ben unuttum aslına. Girişi dileyip yola çıkayım demişti. Kütahya'ya doğru yola çıkması gerekiyor. İzin istemişti, Tunç Başkanı alkışlarınızla yolcu ediyoruz. Allah sağlık versin afiyet versin" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Soyer'in bu hareketi Özel'e gösterilen bir tepki olarak değerlendirildi.

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