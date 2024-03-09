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CHP'de Afyon sonrası İzmir bombası! Şimdi de Cemil Tugay kazan kaldırdı! Tunç Soyer ile İmamoğlu hedefte: Dünden beri içim acıyor

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2024 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
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CHP’de Afyon sonrası İzmir bombası! Şimdi de Cemil Tugay kazan kaldırdı! Tunç Soyer ile İmamoğlu hedefte: Dünden beri içim acıyor

CHP yerel seçim hazırlıklarına parti içindeki hesaplaşma ve kaos içinde giderken üst üste farklı illerde patlayan olaylarla iyice karıştı. Özellikle Afyon'da patlayan Burcu Köksal krizinin ardından şimdi de İzmir'de işler karıştı. Adaylığı parti içinde ve İzmir'de büyük tepki çeken ve pasifliğiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, İstanbul'a Ekrem İmamoğlu'na destek için giden Tunç Soyer'i eleştirdi. Tugay dünden beri içinin acıdığını ifade ederken "Burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız başka şehirde başkaları için çalışıyor." dedi.

Türkiye yerel seçimlere hazırlanırken CHP içinde yaşanan kaos her gün farklı bir ile sıçrıyor. Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan iç hesaplaşmanın yanı sıra Afyon'da patlayan Burcu Köksal de olayı farklı bir boyuta taşıdı.

SOYER'DEN İMAMOĞLU'NA DESTEK: SAHİP ÇIKALIM

CHP'de Burcu Köksal krizi halen sıcaklığını korurken şimdi de İzmir'de Cemil Tugay krizi patlak verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziosmanpaşa'da yaşam merkezi açtı. İmamoğlu'na yeniden aday gösterilmeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de eşlik etti. Soyer, İmamoğlu için oy istedi "Ona sahip çıkma sırası bizde" dedi.

SOYER İMAMOĞLU'NU ÖVDÜ

Tunç Soyer İmamoğlu'na desteğini açıklayarak, "Ekrem Başkan Türk milletinin gözbebeğine 5 yıldır sevgiyle, tutkuyla, aşkla baktı. Şimdi ona sahip çıkma sırası bizde. İstanbul'un ve Türkiye'nin kaderi ortak. İstanbul bir kez daha bir nefes alacak" dedi.

İMAMOĞLU: GÜZEL İŞLER YAPTIK

Tunç Soyer'e kampanyasına verdiği destek için teşekkür eden Ekrem İmamoğlu, "5 yıl boyunca Tunç Bey gibi 11 büyükşehir belediye başkanı arkadaşımızla kader birliği yaptık. Omuz omuza olduk. Güzel işler yaptık. Eksiklerimiz olabilir. Ama biz, birikimlerimizle yan yana olmaya, omuz omuza olmaya devam edeceğiz. Bizim birliğimizi, bizim dostluğumuzu, bizim kardeşliğimizi kimse bozamaz" diye konuştu.

TUGAY TEPKİLİ

İki isim arasında yaşanan bu durum büyük tepkiler sonucu CHP'nin İzmir adayı olan ve pasif olmakla suçlanan Cemil Tugay'ın tepkisini çekti.

"DÜNDEN BERİ İÇİM ACIYOR"

CHP İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Cemil Tugay, Karşıyaka-Çiğli Tuncelililer Kültür Dayanışma Doğa Derneği'nde yaptığı konuşmada, İstanbul'a giderek Ekrem İmamoğlu'na destek veren Tunç Soyer'i kastederek tepki gösterdi.

Tugay yaptığı açıklamada "Dünden beri içim acıyor. Ben burada belediye başkan adayıyım. Kendi adıma değil Cumhuriyet Halk Partisi adına. Benim gibi düşünen siyasetçiler ve CHP adına bunu yapmayın. Ama burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız, başka şehirde başkaları için çalışıyor" diyerek Soyer'i hedef tahtasına koydu.

CHP’de durum vahim! Büyük patlama yolda...

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