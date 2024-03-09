CHP’de Afyon sonrası İzmir bombası! Şimdi de Cemil Tugay kazan kaldırdı! Tunç Soyer ile İmamoğlu hedefte: Dünden beri içim acıyor

"DÜNDEN BERİ İÇİM ACIYOR"

CHP İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı Cemil Tugay, Karşıyaka-Çiğli Tuncelililer Kültür Dayanışma Doğa Derneği'nde yaptığı konuşmada, İstanbul'a giderek Ekrem İmamoğlu'na destek veren Tunç Soyer'i kastederek tepki gösterdi.

Tugay yaptığı açıklamada "Dünden beri içim acıyor. Ben burada belediye başkan adayıyım. Kendi adıma değil Cumhuriyet Halk Partisi adına. Benim gibi düşünen siyasetçiler ve CHP adına bunu yapmayın. Ama burada bir dakika yanımda durmayan bir belediye başkanımız, başka şehirde başkaları için çalışıyor" diyerek Soyer'i hedef tahtasına koydu.