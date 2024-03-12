Son dakika | Sınır hattında kritik gelişme! Yeni bir harekat mı geliyor? Türkiye ve Irak arasında güvenlik toplantısı

Buradaki çalışma çok değerli ama içinde riskler barındıran bir fotoğraf. Bir Sincar meselesi var. 7 Ekim'de yapılan bir anlaşma var. Buradan PKK'nın çıkarılması gündeme geldi. Ancak bunlar buradan çıkartılmadı ve burada simbiyotik bir yaşam gelişmeye başladı. Talabani desteği var PKK'ya. Geçtiğimiz günlerde peşmerge ile PKK arasında bir çatışma yaşandı. Bu anlamlı ve önemli bir olay. Bur ortaya koyacağı tavırllar açısından kıymetlidir. Irak'ın işgalinden sonra Irak devleti istismar edilmiştir. Burada üs bölgeleri kazması PKK'ya karşı olmalıdır. Buna çok dikkat edilmelidir. Irak pastası ABD ile İran arasında paylaşılmıştır. İran'ın ortaya koyacağı refleksleri çok iyi tartmamız gerekiyor.

PKK ile mücadeleyi İran da manipüle ediyor. İran bunu yaparken Irak merkezi kuvvetlerini kullanıyor. Haşdi Şabi denilen yapı ile Sincar'da bulunan PKK'nın varlığı sağlanıyor. Pençe-Kilit bölgesinde yapılan toplantı çok kıymetlidir ancak içinde barındırmış olduğu fitneler ile birlikte zorlu bir fotoğraftır. Irak kuvvetlerini manipüle edilme meselesi aşılması gereken en önemli konudur. Irak eski güzel günlerine dönmek istiyor.

MSB'DE KRİTİK ZİRVE! GÜLER, KALIN VE FİDAN BULUŞTU

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Başkent Ankara'da güvenlik ve terörle mücadele ana gündem maddeli önemli bir toplantı gerçekleşti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantının ana gündem maddesini güvenlik konuları ve terörle mücadele oluşturdu.