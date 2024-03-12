Son dakika | Sınır hattında kritik gelişme! Yeni bir harekat mı geliyor? Türkiye ve Irak arasında güvenlik toplantısı
Sınır ötesine yeni bir askeri operasyon mu geliyor? Dün MSB'de gerçekleştirilen Güler-Fidan-Kalın toplantısınında ardından bugün de 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyet, Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı icra etti. Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber'e yaptığı açıklamada "Son derece değerli çalışma yürütülüyor. Pençe-Kilit Bölgesinde bir toplantı icra edildiği paylaşılıyor. Yani Metin Toker Paşamız şu anda Irak’ta bulunuyor. 2. kolordu komutanımız Irak kuvvet komutanları ve peşmerge ile görüşüyor. Açıkçası çok önemli bir fotoğraf ortaya çıkmış durumda. " dedi.
Türkiye, sınır ötesine yeni bir askeri operasyon mu hazırlıyor? Dün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT müsteşarı İbrahim Kalın arasında gerçekleştirilen güvenlik zirvesinin ardından bugün de; 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyet, Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı icra etti.
IRAKLI YETKİLİLERLE YAPILAN TOPLANTI YENİ HAREKATIN SİNYALİ Mİ? MSB'DEN FLAŞ AÇIKLAMA
Sınır hattında yapılan toplantıya ilişkin MSB'den yapılan açıklamada "Irak'ın kuzeyinde icra ettiğimiz harekâtlar, Irak güvenlik birimleri ile yakın koordinasyon içerisinde gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyet, Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı icra etti. Pençe-Kilit Harekât bölgesinin sınırları içerisinde Iraklı yerel yetkililerle gerçekleştirilen toplantıda, Irak-Türkiye sınır hattının güvenliği ele alınırken Irak vatandaşlarının güvenliğini artırmaya yönelik tedbirler de görüşüldü." ifadelerine yer verildi.
TERÖR VE GÜVENLİK UZMANI ABDULLAH AĞAR A HABER'DE
Son derece değerli çalışma yürütülüyor. Pençe-Kilit Bölgesinde bir toplantı icra edildiği paylaşılıyor. Yani Metin Toker Paşamız şu anda Irak'ta bulunuyor. 2. kolordu komutanımız Irak kuvvet komutanları ve peşmerge ile görüşüyor. Açıkçası çok önemli bir fotoğraf ortaya çıkmış durumda. Burada en önemli sorun peşmerge ve Irak kuvvetlerinin PKK'nın bulunduğu yerlere giremiyordu. Sina-Haftanin-Gara-Avaşin-Basyan-Zap ve Hakurk ile Kandil Irak sınırları içerisinde yer alıyor. Normalde Irak'ta güçlerin burayı kontrol etmesi ve buradan bize terör tehdidinin gelmesi gerekiyor. Onlar yapamadıkları için biz oradayız.
Buradaki çalışma çok değerli ama içinde riskler barındıran bir fotoğraf. Bir Sincar meselesi var. 7 Ekim'de yapılan bir anlaşma var. Buradan PKK'nın çıkarılması gündeme geldi. Ancak bunlar buradan çıkartılmadı ve burada simbiyotik bir yaşam gelişmeye başladı. Talabani desteği var PKK'ya. Geçtiğimiz günlerde peşmerge ile PKK arasında bir çatışma yaşandı. Bu anlamlı ve önemli bir olay. Bur ortaya koyacağı tavırllar açısından kıymetlidir. Irak'ın işgalinden sonra Irak devleti istismar edilmiştir. Burada üs bölgeleri kazması PKK'ya karşı olmalıdır. Buna çok dikkat edilmelidir. Irak pastası ABD ile İran arasında paylaşılmıştır. İran'ın ortaya koyacağı refleksleri çok iyi tartmamız gerekiyor.
PKK ile mücadeleyi İran da manipüle ediyor. İran bunu yaparken Irak merkezi kuvvetlerini kullanıyor. Haşdi Şabi denilen yapı ile Sincar'da bulunan PKK'nın varlığı sağlanıyor. Pençe-Kilit bölgesinde yapılan toplantı çok kıymetlidir ancak içinde barındırmış olduğu fitneler ile birlikte zorlu bir fotoğraftır. Irak kuvvetlerini manipüle edilme meselesi aşılması gereken en önemli konudur. Irak eski güzel günlerine dönmek istiyor.
MSB'DE KRİTİK ZİRVE! GÜLER, KALIN VE FİDAN BULUŞTUMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.
Başkent Ankara'da güvenlik ve terörle mücadele ana gündem maddeli önemli bir toplantı gerçekleşti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.
Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantının ana gündem maddesini güvenlik konuları ve terörle mücadele oluşturdu.
ABD'DEKİ TEMASLAR ELE ALINDI
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, kısa süre önce ABD'de önemli temaslarda bulunmuştu. Her iki isimde ABD'li mevkidaşlarıyla bir araya gelmişti.
Fidan'ın mevkidaşı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği toplantıda Türkiye ile ABD arasında terörle mücadelede yeni bir mekanizma kurulması yönünde mutabakata varılmıştı.
Dışişleri Bakanı Fidan, Güler ve Kalın'ın katıldığı toplantıda bu mekanizmalara ilişkin son bilgileri aktardı.
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