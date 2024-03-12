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Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist hudut karakoluna teslim oldu

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Giriş Tarihi: 12.03.2024 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
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Irak’ın kuzeyinden kaçan 2 PKK’lı terörist hudut karakoluna teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı teröristin hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu." ifadesi yer aldı.

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist, Habur'da hudut karakoluna teslim oldu.

MSB: Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır!

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