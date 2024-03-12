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Uluslararası güven! Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu

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Giriş Tarihi: 12.03.2024 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
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Uluslararası güven! Büyükelçilerden Başkan Erdoğan’a güven mektubu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan; Arnavutluk, Filipinler, Yunanistan, Burundi ve Kore büyükelçilerininin güven mektuplarını kabul etti. Bazı büyükelçilik mensuplarını takdim eden büyükelçiler, Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan, Arnavutluk Büyükelçisi Blerta Kadzadej'i, Filipinler Büyükelçisi Henry S. Bensurto'yu, Yunanistan Büyükelçisi Theodoros Bizakis'i, Burundi Büyükelçisi Didace NTureka ile Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Jeong Yeondoo'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.




HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ
Bazı büyükelçilik mensuplarını takdim eden büyükelçiler, Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.


Erdoğan, daha sonra Arnavutluk Büyükelçisi Kadzadej, Filipinler Büyükelçisi Bensurto, Yunanistan Büyükelçisi Bizakis, Burundi Büyükelçisi NTureka, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Yeondoo ile ayrı ayrı görüştü.

İşte sunulan güven mektupları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filipinler Büyükelçisi Henry S. Bensurto ve beraberindekileri kabul etti.

Bensurto, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Büyükelçisi Theodoros Bizakis'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Bizakis Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Jeong Yeondoo ve beraberindekileri kabul etti.

Yeondoo, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Burundi Büyükelçisi Didace NTureka'yı kabul etti.

NTureka, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arnavutluk Büyükelçisi Blerta Kadzadej ve beraberindekileri kabul etti.

Kadzadej, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sundu

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