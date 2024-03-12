Başkan Erdoğan ’Büyükelçiler ile iftar’ programında konuştu: Teröristan kurulmasına izin vermeyiz

İsrail yönetimi ne yaparsa yapsın katil, zalim, hırsız, yalancı ve faşist olduğu gerçeğini artık gizleyemez. Netanyahu ve suç ortaklarına bu cesareti veren, üzülerek ifade ediyorum, İsrail'e koşulsuz askerî ve diplomatik destek sağlayanların ikircikli politikalarıdı. Biz konuştuğumuzda Netanyahu ve cinayet şebekesi rahatsız oluyor. Tayyip Erdoğan'ın hakkı ve hakikati haykırmasına engel olamadılar.