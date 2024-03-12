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Başkan Erdoğan 'Büyükelçiler ile iftar' programında konuştu: Teröristan kurulmasına izin vermeyiz

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Giriş Tarihi: 12.03.2024 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
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Başkan Erdoğan ’Büyükelçiler ile iftar’ programında konuştu: Teröristan kurulmasına izin vermeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen "Büyükelçiler ile İftar" programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamda, teröristan kurulmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "Güney sınırlarımızda bir teröristan kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda müttefiklerimizden bölücü örgütlere verilen desteklerine son vermesini istiyoruz." dedi. Erdoğan İşgalci İsrail'in zulmüne de değinerek, "İsrail'in zulmüne susmayacağız. Hakkı ve hakikati haykırmaya devam edeceğiz. İsrailli yöneticiler bize saldırarak soykırım gerçeğini saklamaya çalışmak yerine Gazze'de susuzluktan ve açlıktan ölen bebeklerin hesabını versin." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen "Büyükelçiler ile İftar" programında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında yer alan satır başları:

Gazze dünyanın en büyük çocuk mezarlığına dönüştü. Katile katil demekten bizi alıkoyamazlar. İsrailli yöneticiler, soykırım gerçeğini saklamaya çalışmak yerine Gazze'de ölen bebeklerin hesabını versin. Bir miktar un, bir miktar makarna, belki bir kuru ekmek alabilmek için sıra bekleyen masum sivilleri katledenlerin bize söyleyecek sözü olamaz.

İsrail yönetimi ne yaparsa yapsın katil, zalim, hırsız, yalancı ve faşist olduğu gerçeğini artık gizleyemez. Netanyahu ve suç ortaklarına bu cesareti veren, üzülerek ifade ediyorum, İsrail'e koşulsuz askerî ve diplomatik destek sağlayanların ikircikli politikalarıdı. Biz konuştuğumuzda Netanyahu ve cinayet şebekesi rahatsız oluyor. Tayyip Erdoğan'ın hakkı ve hakikati haykırmasına engel olamadılar.

Türkiye olarak 40 bin tondan fazla insani yardım malzemesini Mısır üzerinden Gazze'ye ulaştırdık. Çözüm 1967 sınırlarını temelinde Doğu Kudüs'ün başkent olduğu bağımsız Filistin devletindedir.

Geçtiğimiz günlerde Zelenski ile görüştük. Seçimlerden sonra da Putin'i Türkiye'de ağırlayacağız. Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz.

Güney sınırlarımızda bir teröristan kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu konuda müttefiklerimizden bölücü örgütlere verilen desteklerine son vermesini istiyoruz.

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