6 ilde eş zamanlı operasyon! 6 ayrı organize suç örgütü çökertildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 6 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Mahzen-9 operasyonlarında İzmir’de Hasan Keser, Kayseri’de Barış Şengül (Yılanlar), Manisa’da Ömer Çakır, Muğla’da Yakup Çabuk (Çabuklar), Diyarbakır’da Oğuz Sorguç (Yurtdışı Firar) ve Erzincan’da Necat Koç’un elebaşılığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya ayrıca operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 54 şüphelinin yakalandığını bildirdi.