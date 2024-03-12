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6 ilde eş zamanlı operasyon! 6 ayrı organize suç örgütü çökertildi

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.03.2024
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6 ilde eş zamanlı operasyon! 6 ayrı organize suç örgütü çökertildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 6 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Mahzen-9 operasyonlarında İzmir’de Hasan Keser, Kayseri’de Barış Şengül (Yılanlar), Manisa’da Ömer Çakır, Muğla’da Yakup Çabuk (Çabuklar), Diyarbakır’da Oğuz Sorguç (Yurtdışı Firar) ve Erzincan’da Necat Koç’un elebaşılığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya ayrıca operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 54 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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