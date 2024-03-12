Dönemin CHP’li avukatı Çiçek: Görüntülerden daha önce bina alınmıştı

A HABER CANLI YAYININA KATILAN MUSTAFA KEMAL ÇİÇEK

"Tabi bu paylaşım gündeme düşünce bende bir paylaşım yapma gereğinde bulundum o da 2019 yılında İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bir bina alma gereği olduğunu dile getirdi. CHP'nin şöyle bir özelliği vardı herhalde Türkiye' de siyasi partiler içerisinde en çok gayrimenkul alan partidir yani kiracılıktan ziyade kendi mülkünü edinme yolunu tercih eder."

"CHP'nin Şişli'de bulunan bir binası vardı ve küçük olmasından kaynaklı bu binayı bulmuşlardı. Bizde dönemin avukatları olarak alınabilir veya alınamaz adına bir rapor sunduk alınabilir diye. O dönem itibariyle 25 milyon TL gibi bir rakam söz konusuydu. Aralık ayı olduğu için siyasi partiler hazine yardımı ile hayatlarını idame ettirirler Ocak ayında da yardım geleceği için partinin son kuruşuna kadar bu ödeme genel merkez tarafından yapılarak bu bina alındı ve kayıtlara geçti."