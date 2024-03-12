Dönemin CHP’li avukatı Çiçek: Görüntülerden daha önce bina alınmıştı
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. O dönem CHP’nin avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında o görüntülere dair detayları anlattı.
CHP'li İBB Başkanı'nın danışmanı olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.
Söz konusu video sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, çantadan çıkarılan para destelerinin sayıldığı video ile ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için resen soruşturma başlattı.
CHP'NİN ESKİ AVUKATI GÖRÜNTÜLERE DAİR AÇIKLAMALARDA BULUNDU
CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, CHP'nin açıklamasını yalanladı. "CHP İstanbul İl Başkanlığının yayınladığı paçavradan ibaret düzmece belgesine itibar edilmemelidir" diyen Çiçek, "Aralık 2019 tarihinde o il binasının alımında, CHP Genel Merkez avukatı olarak bulundum! 30 milyon TL'nin üzerindeki rakam Genel Merkez marifeti ile gönderilmiş olup, bakiye kalan bir kısım; Ocak 2020 de hazine yardımının gelmesi ile ikmal edilmiştir" ifadelerini kullandı.
A HABER CANLI YAYININA KATILAN MUSTAFA KEMAL ÇİÇEK
"Tabi bu paylaşım gündeme düşünce bende bir paylaşım yapma gereğinde bulundum o da 2019 yılında İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bir bina alma gereği olduğunu dile getirdi. CHP'nin şöyle bir özelliği vardı herhalde Türkiye' de siyasi partiler içerisinde en çok gayrimenkul alan partidir yani kiracılıktan ziyade kendi mülkünü edinme yolunu tercih eder."
"CHP'nin Şişli'de bulunan bir binası vardı ve küçük olmasından kaynaklı bu binayı bulmuşlardı. Bizde dönemin avukatları olarak alınabilir veya alınamaz adına bir rapor sunduk alınabilir diye. O dönem itibariyle 25 milyon TL gibi bir rakam söz konusuydu. Aralık ayı olduğu için siyasi partiler hazine yardımı ile hayatlarını idame ettirirler Ocak ayında da yardım geleceği için partinin son kuruşuna kadar bu ödeme genel merkez tarafından yapılarak bu bina alındı ve kayıtlara geçti."
"Sonrasında bu parti binasının eksikleri vardı ve Canan Kaftancıoğlu bir yardım kampanyası yapacağını söyledi. Kampanya yapıldı fakat çok büyük bir meblağ toplanmadı. 160 bin TL toplandı."
"Şu görünen tabloda partinin genel merkezinden bir ilgili yok, avukat yok, genel merkez yöneticisi yok, il başkanlığı yöneticisi de yok. Bu isimler nasıl bir araya gelmiş belli değil. Fatih Keleş ismini de ilk defa duydum danışman olduğuna dair ifadeler var."
"Genel merkez yükümlülüğü getirip binayı almış ve tapuyu da almış vaziyetteydi. Bundan sonraki süreçte genel merkez paralarının kalmadığını ve belediyelere bir salma gönderilerek bir meblağa toplamasına o binanın tefrişatı konumlandırılmasının gerçekleştirilmesi için yapıldı veya yapılmadı bunları bilmiyoruz."
"Bu durumu sonlandıracak olan genel merkezde bunların kayıtları vardır ve bunların sunulması lazım. Ondan önemlisi direkt bu işin içerisinde olan Canan Kaftancıoğlu'ydu ve anladığım kadarıyla ona da gazeteciler ulaşamıyormuş."
"Kesinlikle yeterli bir cevap gelmedi partiden. Baktığınız zaman adi yazılı, ciddiyetsiz bir belge. Bu kadar yüklü bir meblağ böyle ciddiyetsiz bir şekilde mi gönderecekler. Bu beleğeler anayasa mahkemelerine gidiyor. Burada bir tiyatro var, burada birileri var ve büyük meblağalar dönüyor. Bunları kamu imkanları ile sağlanan paralar olduğu kanaatindeyim. Çünkü başka türlü hiçbir şekilde temin edemezler. 150 bin lira bağış toplanmış ama burada milyonlardan bahsediliyor."
"Bu binayı alan kişinin de suç dosyasının kabarık olduğunu söylüyor diğer muhalefete yakın kanaldaki gazeteciler. Onlarda İmamoğlu'nu aklama çabasına girip genel merkeze bu işi yıkma çabasındalar."
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