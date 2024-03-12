CHP'de kara para işler! 15 milyon TL nereye aktarıldı? Delege borsası çöktü savcılık soruşturma başlattı | Evrak tiyatrosu balon gibi patlatıldı
CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği kara para borsası skandalı balon gibi patladı. Söz konusu olaya ilişkin görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Görüntülerde İstanbul'un çilesi Ekrem İmamoğlu'nun danışması olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında deste deste paraları saydığı görüldü. Yaşananların ardından ne yapacağını bilemez bir vaziyette skandalı perçinleyen CHP İstanbul İl Başkanlığı, imzalı A4 kağıdını 'delil' olarak sunmaya kalkarak 'il binası aldık' açıklaması yaptı. CHP’yi temsilen eden avukat Mustafa Kemal Çiçek, 30 milyon TL üstü bir tutarın Genel Merkez eliyle kalanın da hazine yardımıyla ödendiğini belirtip işlemlerin banka üzerinden yapıldığını açıkladı. Kirli para trafiğine konu olan 15 milyon TL’nin nerede gittiği merak konusu olurken, duruma ilişkin AK Partili Ali Özkaya, "Hay yalanınız batsın; sizin içinizde hiç mi Siyasi Partiler Kanunu bilen hukukçu ve mali müşavir yok" diyerek, 2820 sayılı SPK'nun 66/2.maddesini örnek gösterdi. Öte yandan Özkaya, "Kanuna aykırı bağışta bulunan kişi ve bağışı kabul eden parti yetkilisi 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in yarıştığı, Özel'in genel başkanlığı kazandığı CHP kurultayı ardından parti "rüşvet" ve "delege transferleri" ile çalkalanmıştı. Saraçhane - Genel Merkez çekişmesiyle savrulan partiden bir hayli kötü kokular yükseliyor.
İMAMOĞLU'NUN SAĞ KOLU ALDI SOL KOLU SAYDI
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.
"İMAMOĞLU'NUN TALİMATLARIYLA HAREKET EDİYOR"
Çanta dolusu para sayan Fatih Keleş'in Ekrem İmamoğlu'nun talimatları doğrultusunda hareket ettiğini söyleyen CHP'li Erkan Çakır, "Bu Fatih Keleş Ekrem İmamoğlu'nun talimatları doğrultusunda hareket eden bir adamdır. Keleş aslında Turan Taşkın Özer ile de hareket ediyor. Bu Özer de Kılıçdaroğlu'na 'i.ne' diyen adam. Bu adam CHP'de Disiplin Kurulu Başkanı" dedi.
CHP'DEN KARA PARAYA 'BİNA ALDIK' TİYATROSU! 'BAĞIŞ' YALANI BALON GİBİ PATLADI
Ortalığa saçılan görüntüler sonrası panikleyen CHP İstanbul İl Başkanlığı ise videodaki paraların bağış yoluyla elde edildiğini, partinin il başkanlığı binasının alımı için kullandığını açıklasa da pek ikna edici olmadı.
Üstelik ne zaman düzenlendiği belli olmayan imzalı kağıt parçasının 'delil' olarak kamuoyuna sunulması birçok kişiye inandırıcı gelmedi.
15 MİLYON TL'LİK KARA PARA OPERASYONU
Söz konusu paranın miktarının 15 milyon 510 bin TL olduğu öğrenilirken; Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş'in getirdiği paranın kaynağına ve banka havalesi yerine neden nakit olarak ödeme yapıldığına açıklamada yer verilmedi.
BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
CHP'deki kirli para trafiğine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen görüntülerine ilişkin resen soruşturma başlatıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı." Şeklindeki paylaşım ile birlikte paylaşılan ve içeriğinde bir çantadan çıkarılan para destelerinin sayıldığı video görüntüleri ile ilgili olarak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti açısından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.
CHP'NİN PAYLAŞTIĞI EVRAK SAHTE ÇIKTI
CHP'nin para sayımına ilişkin paylaştığı evrağın sahte olduğu ortaya çıktı.
Kayıt dışı paranın sayıldığı görüntülerde videonun sağ üst köşesinde 10 Aralık 2019 tarihi dikkat çekiyor. 15 milyon 510 bin TL elden ödeme yapıldığına ilişkin tutanağın tarihinde ise 09 Aralık 2019 tarihi yazılı.
Böylelikle imzalı A4 kağıt parçasını 'delil' olarak sunmaya kalkışan CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın da foyası ortaya çıktı.
Öte yandan CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek'ten CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı yalanlayan bir açıklama geldi.
CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek'in paylaştığı tapu senedi
PARAYI GENEL MERKEZ GÖNDERDİ, İŞLEMLER BANKADAN YAPILDI
Aralık 2019'da bahse konu olan binanın alımında CHP'yi temsilen avukat olarak bulunan Çiçek, "30 milyon TL'nin üzerindeki rakam Genel Merkez marifeti ile gönderilmiş olup, bakiye kalan bir kısım; Ocak 2020 de hazine yardımının gelmesi ile ikmal edilmiştir! Bu boyutta haricen bir rakam söz konusu olmamıştır! Satıcıya yönelik işlemler banka üzerinden yapılmıştır!" şeklinde konuştu.
Çiçek, Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in ortaya saçılan para sayma görüntülerine ilişkin de "Birileri, bir yerlerden haricen para toplayarak; haksız zenginleşme içerisine girmiş ise bunun tespit ve gereğini yapacak makamlar bellidir!" değerlendirmesinde bulundu.
CHP'NİN YALAN SÖYLEMLERİNE SERT TEPKİ: SPK'YI BİLEN HUKUKÇUNUZ YOK MU?
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yalanlarla bezeli 'bina aldık' açıklamasına sert tepki gösterdi.
"Hay yalanınız batsın; sizin içinizde hiç mi Siyasi Partiler Kanunu bilen hukukçu ve mali müşavir yok" diyen Özkaya, 2820 sayılı SPK'nun 66/2.maddesini örnek gösterdi.
"BİR KİŞİ EN ÜST SINIRDIN 54.566 TL BAĞIŞ YAPABİLİR..."
Özkaya, "Bir kişinin siyasi partiye yapacağı bağışın en üst sınırı 54.566,27 TL'dir. Bu miktarın üstü bağış yasaktır. Bağışlar mutlaka onaylanmış makbuz mukabilinde olur" dedi.
KANUN BİLMEZLERE KANUNU HATIRLATTI: 6 AYDAN 1 YILA HAPİS YOLU VAR
Aynı kanunun 116/1.maddesini örnek gösteren AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, "Kanuna aykırı bağışta bulunan kişi ve bağışı kabul eden parti yetkilisi 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır. Bu durumda söylediğiniz miktarlar için böyle A4 kağıda çiziktirilmiş müsvetteler değil, doğru dürüst onaylı makbuzlar ve banka dekontları sunmanız gerekiyor, aksi halde ilgili herkes yasal olarak sorumlu olacaktır…" dedi.
AK Partili Ali Özkaya bir başka paylaşımında "Türkiye Cumhuriyeti'nin yürekli savcıları, kamu görevlisi olan bir şahsın bu kadar çok parayı saatlerce saymasının sebebini mutlaka soracaktır. Ayrıca 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu kapsamında bir fiil varsa da gereğini yapacaktır. Buna olan inancımız tamdır…" açıklamasını yaptı.
İL BİNASI KAYIT DIŞI PARAYLA MI ALINDI?
Konuya ilişkin gazeteci Zafer Şahin, "Siyasi partiler Sayıştay tarafından denetlenir. Eğer CHP'nin il binası kayıt dışı parayla alınmışsa bu iş çok farklı yerlere gider. CHP'yi böyle bir işe bulaştıranlar bunun açıklamasını yapmak zorunda" paylaşımında bulundu.
1- İl binası tapuda 25 milyon lira olarak görünüyor. Ve o para Siyasi Partiler Kanununa göre Genel Merkez tarafından ödenmek zorunda. Genel merkez o ödemeyi banka üzerinden ödediğine göre bu saydıkları ve 15 milyon dedikleri para ne parası?
2 - Yardım kampanyası hesabı İş Bankası'nda açılmış. Neden o kampanyada ne kadar toplandığını açıklamıyorsunuz? Tartışma şak diye kapanır!
CHP'YE ELDEN PARA MI TOPLADINIZ?
3- Diyelim ki elden de yardım parası topladınız. Olmaz ya… Makbuz kesmeden koca CHP'ye elden para mı topladınız? O paralar görüntülerdeki gibi deste deste hale nasıl ve nerede getirildi?
4- Bu paralar o ofise getirilmeden önce nerede bekletildi? Bankadan çekildiyse makbuzu, dekontu nerede?
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