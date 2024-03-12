CHP’de kara para işler! 15 milyon TL nereye aktarıldı? Delege borsası çöktü savcılık soruşturma başlattı | Evrak tiyatrosu balon gibi patlatıldı

İL BİNASI KAYIT DIŞI PARAYLA MI ALINDI?



Konuya ilişkin gazeteci Zafer Şahin, "Siyasi partiler Sayıştay tarafından denetlenir. Eğer CHP'nin il binası kayıt dışı parayla alınmışsa bu iş çok farklı yerlere gider. CHP'yi böyle bir işe bulaştıranlar bunun açıklamasını yapmak zorunda" paylaşımında bulundu.

1- İl binası tapuda 25 milyon lira olarak görünüyor. Ve o para Siyasi Partiler Kanununa göre Genel Merkez tarafından ödenmek zorunda. Genel merkez o ödemeyi banka üzerinden ödediğine göre bu saydıkları ve 15 milyon dedikleri para ne parası?



2 - Yardım kampanyası hesabı İş Bankası'nda açılmış. Neden o kampanyada ne kadar toplandığını açıklamıyorsunuz? Tartışma şak diye kapanır!