CHP’li Nilüfer Belediyesi’nde skandal! Borçtan dolayı belediyenin araçları bağlandı hesaplara bloke kondu işçinin maaşı yandı

OLAN İŞÇİYE OLDU

CHP'li Belediye Başkanı Turgay Erdem'in sıfır alınan 65 araçla yapmaya çalıştığı seçim şovu, Belediye işçilerine eziyet olarak döndü. Hesaplarına bloke konulan NİLBEL şirketine bağlı Belediye çalışanları maşlarını alamadı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Turgay Erdem, araçların ödemeleriyle ilgili bir plan yaptıklarını ancak Belediyeye ait satışa çıkarılan yerlerden, bekledikleri miktarda gelir elde edemediklerini söyledi.