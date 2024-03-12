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Antalya'da orman yangını kontrol altına alındı! Ekipler uyurken fark etti

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.03.2024
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Antalya’da orman yangını kontrol altına alındı! Ekipler uyurken fark etti

Son dakika haberine göre Antalya'nın Kemer ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çalış Tepesi karşısındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Kemer Arama ve Kurtarma Derneği (KEMKUT) ekibi de çalışmaya destek verdi.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

EKİPLER UYURKEN FARK ETTİ

Öte yandan, yangın bölgesinde ekiplerce uyurken fark edilip, ormanlık alandan çıkarılan F.K. (25), sağlık kontrolünden geçirilmek üzere 112 Acil Servis ambulansıyla Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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