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AK Parti'li belediye başkan adayı trafik kazasında yaralandı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.03.2024
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AK Parti’li belediye başkan adayı trafik kazasında yaralandı!

AK Parti Susuz Belediye Başkan adayı Murat Uray, trafik kazasında yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uray, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

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