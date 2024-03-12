AK Parti yaptı CHP lideri Özgür Özel ballandıra ballandıra anlattı! İzmir'deki trafik çilesini itiraf etti
31 Mart seçimlerine giderayak terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti ile el ele kol kola yürüyen CHP lideri Özgür Özel, konuşması sırasında İzmir'deki trafik çilesini itiraf etti. Özel, “Başkanlarım hatırlattılar evden çıktık 25 dakika sonra buradaydık. Ben Manisa’nın İzmir’e en yakın noktasında otuyorum ve 25 dakikalık mesafedeyim. Buradaki katılımcıların pek çoğu buradan ayrılıp evine giderken benden daha çok zaman harcayacak” dedi. Özel’in ballandıra ballandıra AK Parti’nin yaptığı projeyi anlatmasının ardından AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, “"Sayın Özgür Özel İzmirlilerin trafik çilesini ancak bu kadar güzel anlatabilirdi. Çok teşekkür ediyorum. Canı gönülden tebrik ediyorum. Yıllardır biz de aynı duyguları paylaşıyorduk. İzmir'de evden çıkıp işe gitmek saatler alırken, AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Sabuncubeli Tüneli sayesinde İzmir-Manisa arasını 25 dakikaya biz düşürdük. Keyfini çıkar" ifadelerini kullandı.
İZMİRLİ VATANDAŞ YILLARDIR MAĞDUR!
CHP'nin kalesi olarak değerlendirilen İzmir de hizmetsizliğe ve vasat yönetime mahkum edilmiş durumda.
Uzun yıllardır CHP'li isimler tarafından yönetilen İzmir'de alt yapı sorunları bitmek bilmedi... Verilen sözler tutulmazken şehirde çöp, su ve koku sorununa bir türlü çözüm bulunamadı.
İZMİR'İN HİZMET PARALARINA CHP'DEN CUKKA!
Sayıştay raporuyla şehrin borç batağına saplandığı da tescillenirken, konsere verilenler paralarla İzmir'in paraları konserlerle çarçur edildi.
BİTMEK BİLMEYEN TRAFİK SORUNU
İzmirlileri çileden çıkaran bir diğer sorun ise bitmek bilmeyen çilesi oldu. . Yıllardır CHP yönetiminde olan İzmir Büyükşehir Belediyesi trafik sorununu çözmeyi bir türlü başaramadı.
CHP'Lİ VASAT YÖNETİME 'ÖZEL' İTİRAF
CHP'nin vasat yönetimine tepkiler yağmaya devam ederken, CHP lideri Özgür Özel'den tarihi bir itiraf geldi.
Özel, CHP'li belediyenin yönetimindeki İzmir'de trafik çilesinin yaşandığını itiraf ederek, "Başkanlarım hatırlattılar evden çıktık 25 dakika sonra buradaydık. Ben Manisa'nın İzmir'e en yakın noktasında otuyorum ve 25 dakikalık mesafedeyim. Buradaki katılımcıların pek çoğu buradan ayrılıp evine giderken benden daha çok zaman harcayacak" dedi.
AK PARTİ'NİN DEV ESERİNİN FAYDASINI ANLATTI
Öte yandan Özgür Özel'in Manisa'dan İzmir'e 25 dakikada gelmesini sağlayan Sabuncubeli Tüneli'ni AK Parti yapmıştı.
Sabuncubeli Tüneli, 14 adet düşük standartlı kurptan oluşan, kışın buzlanmanın yoğun olduğu, eğimin yüzde 9,5'a ulaştığı kesimde, küçük kurpları ortadan kaldırarak yol eğimini tünel içinde %1,5'a indirmiştir. Yıllık Ortalama Günlük Trafik miktarının 40 bine yaklaştığı devlet yolunun tünel konforuyla geçilmesi sağlanarak İzmir ile Manisa arasındaki ulaşım 15 dakikaya indirilmiştir.
AK PARTİ YAPAR SEN 'KEYFİNİ ÇIKAR'
İzmir İş Dünyası buluşmasında konuşan Özel'in, Manisa'dan İzmir'e 25 dakikada geldiğini belirterek, "Çoğunuz buradan ayrılıp evlerine giderken benden daha fazla çaba sarf edecekler." dediğini anımsatan İnan, şunları kaydetti:
"Tarihi itiraf! Sayın Özgür Özel, İzmirlilerin trafik çilesini ancak bu kadar güzel anlatabilirdi. Çok teşekkür ediyorum. Canıgönülden tebrik ediyorum. Yıllardır biz de aynı duyguları paylaşıyorduk."
Özel'in Manisa'dan İzmir'e 25 dakikada gelmesinin Sabuncubeli Tüneli sayesinde olduğunu anlatan İnan, "İzmir'de evden çıkıp işe gitmek saatler alırken, AK Parti ve Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Sabuncubeli Tüneli sayesinde İzmir-Manisa arasını 25 dakikaya biz düşürdük. Keyfini çıkar." değerlendirmesini yaptı.
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