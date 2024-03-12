Yeni harekat yolda mı? Dün MSB’de kritik zirve, bugün Irak’ın kuzeyinde güvenlik toplantısı

Prof. Dr. Uğur Özgöker Uluslararası Strateji Uzmanı

Bu adımlar evet bir harekatın habercisi. Milli Savunma Bakanı Zaten Eski Genel Kurmay Başkanı, Dış İşleri Bakanı da bir önce ki MİT Başkanı yani tamamen olağan bir görüşme ama basına da bu fotoğrafın verilmesi düğmeye basıyoruz demektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği artık bataklığı kurutacakları anlamına geliyor.

Bu kadar uzun sürmesinin sebebi Suriye'de de Irak'ta da bir devlet otoritesi yok. Irak'taki devlet otoritesini Bağdat yönetiyor, Suriye'deki de Şam'ın. Devlet otoritesi olmayınca güç boşluğu oluyor ve bunu da teröristler ve başka güçler dolduruyor.